HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đại án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Một trong những đợt xử lý mạnh tay nhất

Thùy Trang

(NLĐO) - 5 vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" chính thức khởi động.

Loạt doanh nghiệp giải trí bị khởi tố

Đại án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khởi động: hàng loạt doanh nghiệp giải trí bị khởi tố - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp giải trí bị khởi tố trong đó có Lululola-địa điểm biểu diễn quen thuộc và được yêu thích

Ngày 16-5, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Đây được xem là một trong những đợt xử lý mạnh tay nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực bản quyền trong ngành công nghiệp giải trí và nội dung số tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, các vụ án xảy ra tại nhiều doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, biểu diễn, phát hành nội dung số và giải trí trực tuyến. Trong đó có những cái tên quen thuộc với công chúng như Công ty BH Media, Công ty Mây Sài Gòn, Lululola Entertainment hay Trung tâm Giọng ca để đời.

.Đáng chú ý, vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ trung tâm, bị khởi tố để phục vụ điều tra.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn trước khi thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Vì sao hàng loạt doanh nghiệp bị xử lý?

Đại án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khởi động: hàng loạt doanh nghiệp giải trí bị khởi tố - Ảnh 2.

Ca sĩ Quang Lập - chủ Giọng ca để đời bị khởi tố

Theo nhận định của giới chuyên môn, sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số, YouTube, mạng xã hội và các dịch vụ phát hành nội dung trực tuyến trong nhiều năm qua đã kéo theo tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra phổ biến.

Nhiều đơn vị bị cho là đã khai thác, phát hành, biểu diễn hoặc kinh doanh các sản phẩm âm nhạc, chương trình giải trí mà chưa được sự cho phép hợp pháp từ chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan.

Không ít nội dung bị sao chép, đăng tải lại hoặc thương mại hóa trên môi trường số nhằm thu lợi từ quảng cáo, lượt xem và khai thác thương mại mà chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các tác giả, nghệ sĩ và đơn vị sản xuất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh và quá trình xây dựng ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Quy mô điều tra tiếp tục mở rộng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành xác minh dòng tiền, tài sản và các nguồn thu phát sinh từ hoạt động bị cho là vi phạm nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản triệt để theo quy định pháp luật.

Song song với đó, Bộ Công an cũng cho biết sẽ hướng dẫn và chỉ đạo công an các địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Đại án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khởi động: hàng loạt doanh nghiệp giải trí bị khởi tố - Ảnh 3.

Công ty Mây Sài Gòn cũng bị khởi tố

Động thái này cho thấy cơ quan chức năng đang phát đi thông điệp cứng rắn rằng các hành vi khai thác nội dung trái phép trên môi trường số sẽ không còn bị xem nhẹ như trước.

Sự việc là lời cảnh báo mạnh mẽ tới thị trường nội dung số. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đưa ra khuyến cáo đối với các tổ chức, cá nhân đang có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cần chủ động chấm dứt sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và hợp tác với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Người trong giới khẳng định rằng loạt vụ khởi tố lần này có thể trở thành bước ngoặt lớn trong công tác bảo vệ bản quyền tại Việt Nam.

Không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ, đây còn là tín hiệu cho thấy hoạt động quản lý đối với ngành công nghiệp nội dung số đang bước vào giai đoạn siết chặt hơn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số và thị trường giải trí trực tuyến ngày càng phát triển mạnh.

Tin liên quan

Nhức nhối chuyện xâm phạm bản quyền trong văn hóa nghệ thuật

Nhức nhối chuyện xâm phạm bản quyền trong văn hóa nghệ thuật

Câu chuyện xâm phạm bản quyền trong văn hóa nghệ thuật không còn là vấn đề riêng của tác giả, mà đã trở thành vấn nạn chung trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Vi phạm bản quyền sẽ bị phạt tới 500 triệu đồng

Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình có mức xử phạt từ 200 - 250 triệu đồng

Bản quyền âm nhạc: Hãy thôi cầm nhầm!

Ca sĩ Văn Mai Hương đã bị phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ Lady Gaga tại Việt Nam, vì liên quan chuyện tác quyền khi cover ca khúc

bản quyền khởi tố đại án xâm phạm bản quyền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo