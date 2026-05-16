Loạt doanh nghiệp giải trí bị khởi tố

Nhiều doanh nghiệp giải trí bị khởi tố trong đó có Lululola-địa điểm biểu diễn quen thuộc và được yêu thích

Ngày 16-5, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Đây được xem là một trong những đợt xử lý mạnh tay nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực bản quyền trong ngành công nghiệp giải trí và nội dung số tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, các vụ án xảy ra tại nhiều doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, biểu diễn, phát hành nội dung số và giải trí trực tuyến. Trong đó có những cái tên quen thuộc với công chúng như Công ty BH Media, Công ty Mây Sài Gòn, Lululola Entertainment hay Trung tâm Giọng ca để đời.

.Đáng chú ý, vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ trung tâm, bị khởi tố để phục vụ điều tra.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn trước khi thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Vì sao hàng loạt doanh nghiệp bị xử lý?

Ca sĩ Quang Lập - chủ Giọng ca để đời bị khởi tố

Theo nhận định của giới chuyên môn, sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số, YouTube, mạng xã hội và các dịch vụ phát hành nội dung trực tuyến trong nhiều năm qua đã kéo theo tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra phổ biến.

Nhiều đơn vị bị cho là đã khai thác, phát hành, biểu diễn hoặc kinh doanh các sản phẩm âm nhạc, chương trình giải trí mà chưa được sự cho phép hợp pháp từ chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan.

Không ít nội dung bị sao chép, đăng tải lại hoặc thương mại hóa trên môi trường số nhằm thu lợi từ quảng cáo, lượt xem và khai thác thương mại mà chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các tác giả, nghệ sĩ và đơn vị sản xuất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh và quá trình xây dựng ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Quy mô điều tra tiếp tục mở rộng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành xác minh dòng tiền, tài sản và các nguồn thu phát sinh từ hoạt động bị cho là vi phạm nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản triệt để theo quy định pháp luật.

Song song với đó, Bộ Công an cũng cho biết sẽ hướng dẫn và chỉ đạo công an các địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Công ty Mây Sài Gòn cũng bị khởi tố

Động thái này cho thấy cơ quan chức năng đang phát đi thông điệp cứng rắn rằng các hành vi khai thác nội dung trái phép trên môi trường số sẽ không còn bị xem nhẹ như trước.

Sự việc là lời cảnh báo mạnh mẽ tới thị trường nội dung số. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đưa ra khuyến cáo đối với các tổ chức, cá nhân đang có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cần chủ động chấm dứt sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và hợp tác với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Người trong giới khẳng định rằng loạt vụ khởi tố lần này có thể trở thành bước ngoặt lớn trong công tác bảo vệ bản quyền tại Việt Nam.

Không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ, đây còn là tín hiệu cho thấy hoạt động quản lý đối với ngành công nghiệp nội dung số đang bước vào giai đoạn siết chặt hơn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số và thị trường giải trí trực tuyến ngày càng phát triển mạnh.