Đại biểu Nguyễn Phi Thường: Hà Nội có chương trình khẩn cấp chống ngập úng, ô nhiễm

Ngày 21-10, thảo luận tại tổ về các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Nguyễn Phi Thường (đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội), đồng thời là Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đã nêu các vấn đề về chống ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội. Theo ông Nguyễn Phi Thường, đây đều là các vấn đề lớn được nêu tại Đại hội Đảng bộ TP vừa qua.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng

Về tình trạng ngập úng, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng nhiều nước trên thế giới đang chịu tác động của biến đổi khí hậu. Tại Hà Nội vừa qua, hoàn lưu bão gây mưa lớn, vượt nhiều lần công suất thiết kế thoát nước hiện nay. Trong khi đó, hệ thống thoát nước của thành phố đang được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện. Hiện chỉ có lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh với khoảng 25% nhưng vừa qua vẫn còn những điểm úng ngập.

Tình trạng ngập úng thời gian qua đặt ra cho TP Hà Nội nhiều vấn đề cấp bách. Do đó, vừa qua, Đảng ủy UBND TP đã thông qua các danh mục đầu tư khẩn cấp với mục tiêu trong mùa mưa sang năm sẽ giảm bớt và không lặp lại tình trạng ngập úng.

Theo đó, có 7 danh mục công trình khẩn cấp đã được thành phố thông qua, như nạo vét các sông, hồ; đầu tư xây dựng các hồ điều hoà, tiêu thoát nước.

Đối với việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, vị đại biểu là Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố cũng đã thông qua danh mục công trình khẩn cấp trạm bơm 5 m3/s lấy nước sông Hồng để vừa bổ cập cho sông Tô Lịch, vừa bổ cập cho sông Lừ, sông Sét.

Ngoài việc bổ cập nước qua hệ thống kênh Thụy Phương và hệ thống cống ngầm từ đường Phạm Văn Đồng vào, hệ thống kênh này còn giúp tiêu thoát nước cho 350 ha khu vực Bắc Từ Liêm (cũ).

Để xử lý tình trạng ô nhiễm các dòng sông ở Hà Nội, ông Nguyễn Phi Thường cho biết ngoài các giải pháp nêu trên, thành phố đang có chương trình tổng thể khẩn cấp để nạo vét toàn bộ sông hồ trên địa bàn. Đặc biệt là mang dòng nước từ sông Đà qua hệ thống sông Tích để bổ cập nước cho sông Đáy và dẫn nước vào các hệ thống sông khác.

Theo ông Thường, Hà Nội là thành phố nằm giữa các dòng sông, thiên tai ngày càng khắc nghiệt nên việc thiết kế thoát nước đô thị phải cao hơn một bước để chủ động phòng chống. Ngoài ra, cần đồng bộ với các giải pháp chống ngập như hầm ngầm, hồ ngầm để bổ trợ cho các khu vực phù hợp.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng việc bổ cập nước hồ Tây cho sông Tô Lịch để xử lý ô nhiễm chỉ là giải quyết phần ngọn. Bởi theo ông Trí, nguồn nước thải không được xử lý tận gốc, đổ ra ao hồ, sông sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo đại biểu Trí, ngay cả hồ Tây cũng đang ô nhiễm, bốc mùi nặng khi đi qua khu vực này, cá cũng thường xuyên chết, nổi trên mặt hồ. Do đó, để giải quyết ô nhiễm, đại biểu Trí kiến nghị TP Hà Nội phải có giải pháp căn cơ hơn để xử lý nguồn nước thải tận gốc.