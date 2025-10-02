HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập úng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Dù đã không còn mưa, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn gần 10 điểm ngập úng như Võ Chí Công, Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ.

Sáng 2-10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết mực nước trên sông Nhuệ vẫn ở mức cao nên trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại một số điểm úng ngập tại: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6 thuộc km9+656), cầu Bươu, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá.

Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập úng sau cơn bão số 10 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng cơn bão số 10, Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập sâu

Để sớm xử lý ngập úng tại các điểm trên, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các khu ngập. 

Cùng với đó, đơn vị cũng mở đập Thanh Liệt, hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ, vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối như: Trạm bơm Yên Sở vận hành 100% công suất (20/20 bơm); trạm bơm cầu Bươu, trạm bơm Đồng Bông 1, 2... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

Từ rạng sáng 2-10, Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ rạng sáng 30-9 đến chiều 30-9, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số khu vực lượng mưa trên 150 mm trong 120 phút.

Đáng lưu ý, lượng mưa đo được từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 30-9 tăng đột biến, tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (319,6 mm), xã Vĩnh Thanh (310,5 mm), phường Hai Bà Trưng (195,3 mm), phường Tây Hồ (190 mm), xã Thanh Trì (166,5 mm), phường Thanh Xuân (165,1 mm)…

Tin liên quan

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở người dân đi qua điểm ngập

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở người dân đi qua điểm ngập

(NLĐO)- Mưa lớn, đường ngập di chuyển khó khăn, lực lượng CSGT Hà Nội đã sử dụng ô tô đặc chủng chở người dân vượt qua điểm ngập.

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của mưa dông dữ dội ngày 30-9, đến đầu giờ sáng 1-10, TP Hà Nội vẫn còn hơn 20 điểm ngập như Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Triều Khúc...

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay

(NLĐO)- Mưa dông dữ dội ngày 30-9 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay tại Nội Bài và các sân bay liên quan.

