Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dự thảo luật đã sửa đổi các quy định nhằm đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm, theo đó quy định rõ việc tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức; không thực hiện việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.



Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình tại phiên họp sáng 22-10. Ảnh: Phạm Thắng

Đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ hình thức thi tuyển cạnh tranh, xét tuyển công khai, bình đẳng và hình thức tiếp nhận đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động lựa chọn phương thức tuyển dụng phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động, hướng tới mô hình quản trị chuyên nghiệp, hiện đại. Đối với các trường hợp là công chức, viên chức sang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập mới thì thực hiện thủ tục chuyển công tác.

Dự thảo luật mở rộng quyền của viên chức theo hướng quy định viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc hoặc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài công lập.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, viên chức làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp do tổ chức đó thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức đó tạo ra khi được sự đồng ý của người đứng đầu tổ chức. Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập thì phải được sự đồng ý của cấp trên quản lý.

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết Ủy ban cơ bản tán thành với việc chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay. Ủy ban đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong quá trình xây dựng danh mục vị trí việc làm bảo đảm thực sự khoa học, chất lượng.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng tán thành với đề xuất về việc viên chức được ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và pháp luật không cấm nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức để đóng góp cho xã hội, tăng thu nhập chính đáng cho viên chức.

Đồng thời tán thành quy định viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập có quyền làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp nơi làm việc thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do mình hoặc tổ chức đó tạo ra theo thỏa thuận trong hợp đồng làm việc.

Thảo luận tại tổ ngay sau đó, đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn Bắc Ninh) thống nhất cao với đề xuất viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc hoặc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài công lập.

Theo ông Tuấn, các viên chức có năng lực, trình độ rất phấn khởi với quy định nêu trên tại dự thảo luật. Bởi trên thực tế, thu nhập của một bộ phận viên chức còn chưa cao, khi được tạo điều kiện để ký hợp đồng làm việc với các đơ vị sự nghiệp khác ngoài nơi đang làm việc, sẽ giúp họ có thêm thu nhập.

Bên cạnh việc giúp viên chức có thêm thu nhập, ông Tuấn cũng cho rằng, các viên chức sẽ có cơ hội để đóng góp trình độ, chuyên môn của mình cho đơn vị sự nghiệp công lập nơi ký hợp đồng làm thêm, góp phần chung vào sự phát triển của đất nước.