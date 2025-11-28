Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc vào Quy hoạch tổng thể quốc gia

Ngày 28-11, tại kỳ họp thứ 10, góp ý vào việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) cho biết dự thảo nêu rõ, giai đoạn 2031 - 2050 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 7 - 7,5%; đến năm 2050 GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 38.000 USD, tỉ lệ đô thị hóa từ 70 - 75%, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,85.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh phát biểu thảo luận ngày 28-11. Ảnh: Phạm Thắng

Theo ông Cảnh, chỉ số HDI chỉ đo lường ba yếu tố gồm sức khỏe, tri thức và mức sống, nên chưa phản ánh được mức độ hạnh phúc của người dân. Theo đại biểu, phát triển xã hội là hướng đến mưu cầu hạnh phúc. Trong tầm nhìn 2050, Việt Nam được xác định là quốc gia "hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc", tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" cũng thể hiện mục tiêu này.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh dẫn chứng tỉnh Yên Bái (cũ) là địa phương đầu tiên đưa tiêu chí hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã ghi nhận mức độ hài lòng, đời sống tinh thần của người dân tăng lên qua các năm.

Hà Nội mới đây cũng đã đưa chỉ số hạnh phúc vào văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng với HDI, nhằm khẳng định mọi việc làm, hành động của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô đều hướng đến việc làm thế nào để nhân dân hạnh phúc hơn.

Dù mỗi quốc gia có thể có cách nhìn riêng về hạnh phúc, song theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, thế giới đã đưa ra chỉ số hạnh phúc và xếp hạng hàng năm. Việt Nam đã tăng trên 30 bậc sau 5 năm. Trong khi đó, các chính sách văn hóa, dù hướng đến nâng cao đời sống tinh thần, không phản ánh trực tiếp qua các chỉ số kinh tế hay qua HDI.

"Chúng ta đang có chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá, các chính sách về văn hóa cũng là hướng đến giúp cho mỗi cá nhân được hạnh phúc hơn nhưng không phản ánh trực tiếp qua các chỉ số về kinh tế hay chỉ số phát triển con người HDI"- ông Cảnh nói.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung Chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia ngay sau Chỉ số HDI, để các chính sách khi xây dựng cần quan tâm đến hạnh phúc của người dân, chính sách đi vào cuộc sống mang đến hạnh phúc cho người dân và phấn đấu xếp hạng chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng qua các năm.

Cụ thể, đại biểu đề xuất bổ sung như sau: "Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 38.000 USD; tỉ lệ đô thị hóa đạt 70 - 75%; Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,85. Xếp hạng chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng đều trong giai đoạn 2031 - 2050". Trước đó, ông Cảnh cũng đã đề xuất đưa chỉ số hạnh phúc vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) cũng đề nghị quan tâm, bổ sung "chỉ số hạnh phúc" vào quy hoạch tổng thể quốc gia. Theo đại biểu, Việt Nam hiện xếp thứ 46/143 quốc gia, đã tăng 33 bậc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông đề nghị đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ 2026 - 2030 là tăng thêm 20 bậc, đạt vị trí 26.