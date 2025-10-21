HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói từng bị tấn công máy tính, đòi tiền chuộc

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nêu tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đề xuất Chính phủ cần hành động quyết liệt để ngăn chặn.

Ngày 21-10, thảo luận tại tổ về các báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) bày tỏ ngại về sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, bắt cóc qua mạng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí lên tiếng về tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí

Theo đại biểu Trí, tình trạng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo bắt cóc qua mạng ngày càng phổ biến, khốc liệt và nặng nề. "Bây giờ, không ít máy tính sáng đi làm, bật lên đã trắng xóa, đòi tiền chuộc. Chính tôi đã từng bị như vậy"- ông chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí dẫn chứng cụ thể từ Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, khi hệ thống từng bị tấn công mạng, nhiều máy tính bị đánh sập, 138 kỹ sư công nghệ phải làm việc liên tục 2 tuần, ăn ngủ tại chỗ mới khắc phục được.

Hậu quả, theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, 1/3 khách hàng thân quen đã bỏ bệnh viện trước những lo ngại về vấn đề an ninh mạng. Ông nhấn mạnh, nhiều đơn vị khác cũng bị tương tự nhưng chọn im lặng, chịu đựng. Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, thực hiện hành vi vi phạm rồi đòi tiền chuộc.

Về lừa đảo, bắt cóc qua mạng, vị đại biểu đoàn TP Hà Nội rất lo ngại khi tình trạng "quá nhiều, quá phổ biến". Do đó, ông đề xuất Chính phủ phải thực sự tập trung, mạnh mẽ và quyết liệt để giải quyết vấn đề này, phòng chống tội phạm công nghệ cao, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, bắt cóc qua mạng.

Đồng thời, Chính phủ cần tăng cường hợp tác quốc tế để triệt phá tội phạm, lừa đảo xuyên biên giới. Tập trung nguồn lực chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Về tình hình kinh tế - xã hội nói chung của năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết các báo cáo của Chính phủ mang đến cho ông nhiều cảm xúc tích cực, với bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng, đạt mục tiêu đề ra.

Theo đánh giá của vị đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, duy trì đà tăng trưởng, giữ vững kinh tế vĩ mô thời gian qua là việc làm rất khó, nhưng chúng ta đã làm được. Tuy nhiên, ông chỉ ra vấn đề giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tồn tại nhiều năm. Đến hết tháng 9-2025, cả nước chỉ đạt trên 50%, cho nên các tháng cuối năm sẽ rất áp lực.

an ninh mạng phòng chống tội phạm tội phạm công nghệ cao tấn công mạng đại biểu quốc hội
