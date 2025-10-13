Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào bị bão, lũ

Sáng 13-10, tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, những ngày qua các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo, vận động quyên góp ủng hộ nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào ở các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Qua đó, nhận được sự tham gia đầy đủ, tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Tại đại hội, với tinh thần truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước", Đoàn Chủ tịch kêu gọi các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Sự đóng góp của các đại biểu sẽ được chuyển đến nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong thời gian sớm nhất.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra cho đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã ra lời kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương, đến hết ngày 30-11-2025.

Từ ngày 1-8 đến ngày 10-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là hơn 60 tỉ đồng.

TP HCM cũng thành lập điểm tiếp nhận tại 168 xã, phường, đặc khu để nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc giao dịch và tham gia đóng góp.

Thời gian qua, các xã, phường, đặc khu tại TP HCM đã không nhận hoa chúc mừng, không biểu diễn văn nghệ khi tổ chức đại hội Đảng bộ địa phương nhằm tiết kiệm và tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ, thiên tai ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Các lực lượng vũ trang thành phố cũng nhanh chóng phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện tham gia các nhiệm vụ theo chỉ đạo.

UBND các cấp, các sở ban ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cũng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động giảm quy mô, cắt giảm các hoạt động sự kiện lớn để tiết kiệm chi phí và đóng góp sẻ chia với đồng bào...

Trong gần 3 tháng qua, Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến bão số 11). Trong đó, 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt bão số 10 và bão số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.



