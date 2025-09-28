HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn

Đông Linh (theo AS, realmadrid)

(NLĐO) - Atletico Madrid chấm dứt mạch 6 chiến thắng từ đầu mùa của "Los Blancos" khi đánh bại đối thủ láng giềng với tỉ số khó tin 5-2 tại sân Metropolitano.

Một trong những trận đại chiến của La Liga mùa này đã diễn ra tại vòng 7 khi Real Madrid đến làm khách trên sân của Atletico. Nếu "Kền kền trắng" toàn thắng trên mọi mặt trận, kể cả tại Champions League thì phong độ của Atletico quá phập phù. 

Đoàn quân của HLV Diego Simeone chỉ mới thắng được 2 trận sau sáu vòng đầu tiên La Liga, xen giữa là những trận hòa hoặc thua rất đáng thất vọng.

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn- Ảnh 1.

Đại chiến La Liga giữa hai đội bóng Madrid cực kỳ kịch tính

Sự khác biệt về phong độ của hai đội khiến mọi khán giả đều ngỡ ngàng với màn trình diễn tuyệt vời của "Rojiblancos" trước kình địch cùng thành phố. 

Trận đấu khởi đầu khá thuận lợi cho đội chủ nhà khi mới phút 14, từ một tình huống bóng được treo vào từ cánh phải, hậu vệ Robin Le Normand lao vào đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho Atlético.

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn- Ảnh 2.

Le Normand mở tỉ số cho Atletico

Bầu không khí có phần trầm lắng trên khán đài sân Metropolitano bắt đầu bùng nổ, nhất là khi Kylian Mbappe ghi bàn gỡ hòa cho Real Madrid ở phút 25 sau đường chuyền kiến tạo của Arda Guler. 

Chính Arda Güler tiếp tục đưa Real Madrid vượt lên 2-1 ở phút 36 sau pha phối hợp ăn ý với Vinicius Junior.

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn- Ảnh 3.

Kylian Mbappe...

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn- Ảnh 4.

... và Arda Guler đưa Real Madrid vượt lên dẫn bàn

Tưởng chừng Real Madrid sẽ giữ được thế trận nhưng Atlético chứng tỏ tinh thần chiến đấu kiên cường. Phút bù giờ hiệp một, Alexander Sørloth đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 2-2 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, gia tăng sự phấn khích rõ rệt cho đội chủ sân Metropolitano.

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn- Ảnh 5.

Alexander Sørloth quân bình tỉ số trước giờ nghỉ

Hiệp hai là màn trình diễn của riêng Julián Alvarez và Atlético. Chỉ vài phút sau giờ nghỉ, Arda Guler có pha chơi bóng cao chân trong vòng cấm với Nico González và trọng tài cho Atlético một quả phạt đền.

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn- Ảnh 6.

Julian Alvarez ghi 2 bàn liên tiếp

Julian Alvarez lạnh lùng thực hiện thành công cú sút phạt từ chấm 11 m để đưa đội nhà vượt lên trước 3-2. 

Phút 64, vẫn là Alvarez thêm một lần tỏa sáng với cú sút phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc chết khiến thủ môn Thibaut Courtois bó tay, nâng tỉ số lên 4-2.

Cuối trận, Antoine Griezmann chốt hạ bằng một pha phản công nhanh ở phút bù giờ 90+3, ấn định chiến thắng 5-2 thuyết phục cho Atlético.

Đại chiến La Liga, Atletico Madrid thắng nghiền ép Real Madrid trận cầu 7 bàn- Ảnh 8.

Atletico Madrid thắng đậm Real Madrid sau nhiều năm

Chiến thắng này mang ý nghĩa rất lớn với Atlético, không chỉ chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn trước đó, mà còn ghi nhận lần đầu tiên sau 75 năm, họ ghi được 5 bàn vào lưới Real Madrid ở một trận derby La Liga. 

Real Madrid nhận thất bại đầu tiên mùa này, buộc HLV Xabi Alonso và các học trò sẽ phải rút kinh nghiệm về khâu phòng ngự và tính kỷ luật ở những trận lớn.

