Lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza đã có hiệu lực ngày 10-10. Quân đội Israel cho biết lực lượng nước này rút về các vị trí triển khai đã được hai bên thống nhất. Theo thỏa thuận, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chủ yếu rút quân khỏi các khu vực đông dân cư như Khan Younis và Gaza City nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Dải Gaza. Theo AP, hàng chục ngàn người đã tập trung tại khu vực Wadi Gaza ở miền Trung Dải Gaza vào sáng 10-10 (giờ địa phương) và bắt đầu đi bộ về phía Bắc sau khi quân đội Israel phát thông báo về lệnh ngừng bắn vào trưa cùng ngày.

Dải Gaza chứng kiến diễn biến bước ngoặt nói trên sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nội các nước này đã thông qua kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza và việc phóng thích toàn bộ con tin đang còn bị nhóm vũ trang Hamas cầm giữ. Theo AP, đây là bước đi quan trọng hướng tới chấm dứt cuộc xung đột gây bất ổn Trung Đông trong 2 năm qua. Phát biểu trước nội các, ông Netanyahu cho biết Israel sắp đạt được mục tiêu đưa con tin trở về nhà.

Người dân Palestine trở về TP Khan Younis, miền Nam Dải Gaza, hôm 10-10 sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas được thực thi. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó trình bày những yếu tố cốt lõi của thỏa thuận ngừng bắn: Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine, mở cửa khẩu biên giới với Ai Cập, cho phép viện trợ được lưu thông và rút lực lượng. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết về mức độ rút quân của Israel khỏi Dải Gaza. Thay vào đó, lãnh đạo Hamas này cho biết chính quyền ông Donald Trump và các bên trung gian đã đưa ra cam kết rằng cuộc xung đột đã kết thúc. Giờ đây, Hamas cùng các phe phái Palestine khác sẽ tập trung vào việc giành quyền tự quyết và thành lập một nhà nước Palestine.

Theo thỏa thuận, trong vòng 72 giờ sau khi IDF rút quân, Hamas dự kiến trao trả toàn bộ 48 con tin còn lại ở Dải Gaza, bắt đầu với 20 người được cho là vẫn còn sống. Các con tin này sẽ được bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ, sau đó chuyển cho phía Israel để được chăm sóc y tế và đoàn tụ với gia đình. Trong khi đó, thi thể của các con tin qua đời sẽ được giám định pháp y để xác định danh tính. Sau khi được trao trả cho Israel. Đổi lại, phía Israel sẽ thả 1.950 tù nhân Palestine, trong đó có 250 người bị kết án chung thân. Hàng cứu trợ nhân đạo sẽ được đưa vào Dải Gaza nhiều hơn thông qua các tổ chức quốc tế khác nhau.

Tổng thống Donald Trump cho biết các con tin sẽ được thả trong ngày 13 hoặc 14-10. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ dự định đến Ai Cập vào cuối tuần này để tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận ngừng bắn rồi đến thăm Israel ngày 13-10.

Hỗ trợ giám sát thỏa thuận ngừng bắn Mỹ đang triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Israel nhằm hỗ trợ và giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình chuyển tiếp sang một chính quyền dân sự ở Dải Gaza. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ thiết lập một "trung tâm điều phối dân sự - quân sự" tại Israel để hỗ trợ dòng chảy viện trợ nhân đạo, cũng như điều phối công tác hỗ trợ về hậu cần và an ninh cho Dải Gaza. Khoảng 200 quân nhân có chuyên môn về vận tải, hậu cần, an ninh và kỹ thuật sẽ làm việc tại trung tâm này và không có người nào trong số này được triển khai đến Dải Gaza. Theo AP, đây là những thông tin chi tiết đầu tiên vai trò của quân đội Mỹ trong nỗ lực nói trên. Giới chức Mỹ hôm 9-10 cho biết thêm lực lượng này sẽ hoạt động trong một nhóm bao gồm các quốc gia đối tác, các tổ chức phi chính phủ và cả các đơn vị thuộc khu vực tư nhân. Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết cơ quan này và các đối tác đã sẵn sàng hành động "ngay lập tức" để cung cấp thêm thực phẩm, nước, y tế và nơi trú ẩn ở Dải Gaza. Lãnh đạo nhiều cơ quan quốc tế cũng bày tỏ sẵn sàng khôi phục hệ thống y tế, mở rộng cứu trợ và đưa hơn 660.000 trẻ em trở lại trường học ở Dải Gaza. Hoàng Phương



