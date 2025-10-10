HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Thủ lĩnh cấp cao Hamas Khalil al-Hayya cho biết họ đã nhận được "cam kết" từ Mỹ rằng các hoạt động thù địch sẽ không tiếp diễn.

“Xung đột ở Dải Gaza đã kết thúc. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn” - ông al-Hayya phát biểu trên truyền hình hôm 9-10.

Theo ông al-Hayya, Hamas đã "đáp ứng kế hoạch của tổng thống Mỹ một cách có trách nhiệm" và đã gửi phản hồi nhằm ngăn chặn đổ máu thêm.

Người này nói thêm thỏa thuận đạt được tại Sharm el-Sheikh - Ai Cập bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, mở cửa khẩu biên giới Rafah và trao đổi tù binh.

img

Thủ lĩnh cấp cao Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh: Middle East Monitor

Tuyên bố được ông al-Hayya đưa ra khi nội các Israel vẫn đang bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận trên. 

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cảnh báo trước cuộc bỏ phiếu rằng ông và đảng của mình sẽ phản đối kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump và sẽ rời khỏi chính phủ nếu Hamas được phép giữ quyền kiểm soát Dải Gaza.

Hôm 9-10, Văn phòng Thủ tướng Israel đã phê duyệt giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn được thống nhất tại Ai Cập. 

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 1 giờ 20 phút sáng 10-10 (giờ địa phương). Điều này có nghĩa là Lực lượng Phòng vệ Israel có 24 giờ - cho đến 1 giờ 20 phút sáng 11-10 (giờ địa phương) - để rút lui.

Truyền thông trước đó đưa tin lực lượng Israel sẽ được yêu cầu rút lui về một ranh giới đã định sẵn trong vòng 24 giờ. 

Đổi lại, Hamas sẽ thả tất cả con tin còn sống trong vòng 72 giờ sau khi Israel phê chuẩn thỏa thuận. Israel cũng dự kiến thả 250 người Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người đến từ Dải Gaza bị giam giữ kể từ năm 2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Theo Kênh 12 của Israel, nước này sẽ chỉ cho phép thả tù nhân sau thời hạn 72 giờ, trong đó Hamas dự kiến ​​thả tất cả con tin Israel. Nhóm này hiện giam giữ khoảng 48 con tin và Israel tin rằng khoảng 20 người vẫn còn sống.

Cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7-10-2023 sau khi lực lượng Hamas tấn công Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin. 

Theo các quan chức địa phương, chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel tại Dải Gaza đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, dẫn đến sự tàn phá chưa từng có và thảm họa nhân đạo ở vùng đất này.

