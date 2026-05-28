Đại học Quốc gia TPHCM thu hút nhà khoa học từ Mỹ trở về làm việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Đại học Quốc gia TPHCM thu hút nhà khoa học từ Mỹ trở về làm việc

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO) - PGS.TS Nguyễn Duy Liêm trúng tuyển VNU350, mang theo kinh nghiệm quốc tế để góp sức xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia TPHCM

PGS.TS Nguyễn Duy Liêm, chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, vừa trúng tuyển Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM (chương trình VNU350) đợt 1 năm 2026. Theo chương trình, PGS.TS sẽ công tác tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TPHCM.

Đánh giá về Chương trình VNU350, ông cho rằng đây là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đại học Quốc gia TPHCM trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt. Theo ông, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở chính sách thu hút nhân tài mà còn ở thông điệp về quyết tâm xây dựng môi trường học thuật đạt chuẩn quốc tế. Đây là nơi các nhà khoa học có điều kiện phát triển nghiên cứu chuyên sâu, tạo ra giá trị thực tiễn và đóng góp cho xã hội.

Nhà khoa học từ Mỹ về làm việc tại ĐHQG-HCM - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Duy Liêm nhấn mạnh, trong nền kinh tế tri thức, các đại học nghiên cứu không chỉ cạnh tranh bằng cơ sở vật chất hay nguồn lực tài chính. Yếu tố tạo khác biệt chính là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, văn hóa học thuật và khả năng kết nối quốc tế.

Nhà khoa học từ Mỹ về làm việc tại ĐHQG-HCM - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Duy Liêm cho rằng thế hệ trẻ đang có nền tảng chuyên môn tốt, khả năng hội nhập quốc tế cao và tinh thần học hỏi mạnh mẽ.

Chia sẻ về định hướng đóng góp, PGS.TS Nguyễn Duy Liêm cho biết điều ông mong muốn không chỉ là các công bố khoa học mà còn là góp phần xây dựng văn hóa nghiên cứu sáng tạo, liên ngành và hướng tới tác động thực tiễn. PGS.TS đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy kết nối giữa phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm chuyển hóa tri thức thành công nghệ, sản phẩm và giải pháp phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh nghiên cứu, PGS.TS nhấn mạnh vai trò đào tạo thế hệ kế cận. Theo ông, thành công lớn nhất của một nhà khoa học không nằm ở số lượng công bố mà ở khả năng truyền cảm hứng để người trẻ dám theo đuổi ý tưởng lớn, sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận thử thách.

“Khi chúng ta xây dựng được một thế hệ nhà khoa học trẻ dám đặt ra câu hỏi lớn, dám khác biệt và biết hợp tác để tạo ra giá trị chung, tương lai khoa học và công nghệ của Việt Nam sẽ rất triển vọng”, PGS.TS nhấn mạnh.

Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

PGS.TS Nguyễn Duy Liêm là Tiến sĩ Vi sinh học tại Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc, hiện là Phó Giáo sư tại Trường Y khoa thuộc Đại học Case Western Reserve, Cleveland (Ohio, Hoa Kỳ). Trước đó, ông từng giữ vai trò Giám đốc quản lý Phòng thí nghiệm Elizabeth A. Rich đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ 3 (BSL-3) tại University Hospitals Cleveland Medical Center.

Với hơn 40 công bố khoa học quốc tế trong các lĩnh vực vi sinh học phân tử, di truyền học vi khuẩn và kháng kháng sinh, PGS.TS Nguyễn Duy Liêm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia TPHCM.


Tin liên quan

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học

(NLĐO)-CLB Dân ca ĐH Kinh tế TPHCM được giao trọng trách lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu tại trường.

Nhiều ngành học mà AI không thể thay thế

Nếu có đủ năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ tốt, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mọi ngành nghề

Đội thi từ một trường cao đẳng ở TPHCM lọt vào vòng chung kết Robocon Việt Nam 2026

(NLĐO) - Ngay trong lần đầu tranh tài, đội BKC PIONEER của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TPHCM) đã xuất sắc lọt vào top 16, tiến thẳng vào vòng chung kết.

Mỹ nhân lực chất lượng cao Tư duy sáng tạo nhà khoa học đổi mới sáng tạo Nghiên cứu học thuật trung tâm đổi mới sáng tạo VNU350 ĐHQG TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo