Đại học Quốc gia TPHCM thu hút nhà khoa học từ Mỹ trở về làm việc

PGS.TS Nguyễn Duy Liêm, chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, vừa trúng tuyển Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM (chương trình VNU350) đợt 1 năm 2026. Theo chương trình, PGS.TS sẽ công tác tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TPHCM.

Đánh giá về Chương trình VNU350, ông cho rằng đây là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đại học Quốc gia TPHCM trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt. Theo ông, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở chính sách thu hút nhân tài mà còn ở thông điệp về quyết tâm xây dựng môi trường học thuật đạt chuẩn quốc tế. Đây là nơi các nhà khoa học có điều kiện phát triển nghiên cứu chuyên sâu, tạo ra giá trị thực tiễn và đóng góp cho xã hội.

PGS.TS Nguyễn Duy Liêm nhấn mạnh, trong nền kinh tế tri thức, các đại học nghiên cứu không chỉ cạnh tranh bằng cơ sở vật chất hay nguồn lực tài chính. Yếu tố tạo khác biệt chính là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, văn hóa học thuật và khả năng kết nối quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Duy Liêm cho rằng thế hệ trẻ đang có nền tảng chuyên môn tốt, khả năng hội nhập quốc tế cao và tinh thần học hỏi mạnh mẽ.

Chia sẻ về định hướng đóng góp, PGS.TS Nguyễn Duy Liêm cho biết điều ông mong muốn không chỉ là các công bố khoa học mà còn là góp phần xây dựng văn hóa nghiên cứu sáng tạo, liên ngành và hướng tới tác động thực tiễn. PGS.TS đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy kết nối giữa phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm chuyển hóa tri thức thành công nghệ, sản phẩm và giải pháp phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh nghiên cứu, PGS.TS nhấn mạnh vai trò đào tạo thế hệ kế cận. Theo ông, thành công lớn nhất của một nhà khoa học không nằm ở số lượng công bố mà ở khả năng truyền cảm hứng để người trẻ dám theo đuổi ý tưởng lớn, sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận thử thách.

“Khi chúng ta xây dựng được một thế hệ nhà khoa học trẻ dám đặt ra câu hỏi lớn, dám khác biệt và biết hợp tác để tạo ra giá trị chung, tương lai khoa học và công nghệ của Việt Nam sẽ rất triển vọng”, PGS.TS nhấn mạnh.

Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo PGS.TS Nguyễn Duy Liêm là Tiến sĩ Vi sinh học tại Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc, hiện là Phó Giáo sư tại Trường Y khoa thuộc Đại học Case Western Reserve, Cleveland (Ohio, Hoa Kỳ). Trước đó, ông từng giữ vai trò Giám đốc quản lý Phòng thí nghiệm Elizabeth A. Rich đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ 3 (BSL-3) tại University Hospitals Cleveland Medical Center. Với hơn 40 công bố khoa học quốc tế trong các lĩnh vực vi sinh học phân tử, di truyền học vi khuẩn và kháng kháng sinh, PGS.TS Nguyễn Duy Liêm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia TPHCM.



