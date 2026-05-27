Giáo dục

Đội thi từ một trường cao đẳng ở TPHCM lọt vào vòng chung kết Robocon Việt Nam 2026

(NLĐO) - Ngay trong lần đầu tranh tài, đội BKC PIONEER của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TPHCM) đã xuất sắc lọt vào top 16, tiến thẳng vào vòng chung kết.

Ngày 26-5, tại trường quay S1-Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), vòng sơ loại cuộc thi Robocon Việt Nam 2026 đã diễn ra với cuộc tranh tài của 36 đội thi đến từ 21 trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Ngay trong lần đầu tranh tài, đội BKC PIONEER của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TPHCM) đã xuất sắc lọt vào top 10 vòng loại và tiến thẳng vào vòng chung kết. Đây cũng là đội duy nhất của khối ĐH, CĐ tại TPHCM góp mặt tại vòng chung kết.

Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng chiến thắng cùng học trò

Chia sẻ niềm vui với PV Báo Người Lao Động, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết đây kết quả rất xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò nhà trường từ tháng 10-2025.

"Đội thi gồm 6 sinh viên thuộc các ngành công nghệ ô tô, công nghệ thông tin và điện - điện tử. Các em đã chuẩn bị 2 con robot tự động và bán tự động. Cả 2 robot đều được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết kế, chế tạo. Trước ngày dự thi, đội đã có nhiều đêm thức trắng, thử đi thử lại rất nhiều lần mới tự tin mang đi "chinh chiến" cuộc thi lớn" – TS Phúc nhớ lại.

Theo TS Phúc, việc trường CĐ ngoài công lập lần đầu tham dự lọt vào chung kết là nỗ lực rất lớn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận khoa học - công nghệ. Cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật mà còn mở ra hành trình kết nối giữa sáng tạo, AI và ứng dụng thực tiễn trong sản xuất.

Video: Đội BKC PIONEER thể hiện rất tốt tại cuộc thi

Vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ các ngày 29, 30 và 31-5 trên kênh VTV2. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon), tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 8-2026.

Học đại học trong trường cao đẳng

(NLĐO) - Học CĐ đang trở thành lựa chọn thực tế cho người trẻ khi vừa rút ngắn thời gian học, vừa mở rộng cơ hội việc làm và liên thông ĐH.

Đừng đợi trượt đại học mới chọn cao đẳng

(NLĐO) - Giáo dục nghề nghiệp tăng tốc, mở rộng cơ hội việc làm, trở thành lựa chọn thực tế cho thí sinh muốn vào nghề sớm và tiết kiệm thời gian học.

Trường ĐH FPT mở chuyên ngành mới, hướng đến UAV và robot

(NLĐO) - Điểm nổi bật của chuyên ngành này là định hướng đào tạo theo công nghệ tiên tiến, trong đó có máy bay không người lái và robot hình người.

