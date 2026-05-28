Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học

Vân Nhi

(NLĐO)-CLB Dân ca ĐH Kinh tế TPHCM được giao trọng trách lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu tại trường.

Tối 27-5, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) Dân ca ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) với chủ đề “Tìm về” đã diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và lan tỏa âm nhạc dân tộc của các thế hệ sinh viên UEH.

30 năm là chặng đường đủ dài để ghi dấu nỗ lực, đam mê và tâm huyết của nhiều thế hệ thành viên CLB Dân ca UEH. Từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay, CLB vẫn bền bỉ gìn giữ tình yêu dành cho dân ca Việt Nam - những làn điệu mộc mạc nhưng giàu chiều sâu văn hóa, gắn liền ký ức quê hương.

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học - Ảnh 1.

Hình ảnh CLB từ những ngày đầu thành lập

CLB Dân ca UEH là một trong số ít CLB sinh viên có lịch sử gắn bó lâu dài với Hội Sinh viên UEH. Sự tồn tại bền vững này không chỉ mang ý nghĩa phong trào mà còn thể hiện nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường giáo dục ĐH.

Trong bối cảnh hội nhập, UEH đang hướng tới mục tiêu thu hút 3% - 5% sinh viên quốc tế trong tương lai gần. Thực tế cho thấy sinh viên quốc tế khi đến Việt Nam thường có xu hướng trân trọng và muốn tìm hiểu về âm nhạc truyền thống hơn là các loại hình âm nhạc hiện đại vốn đã phổ biến toàn cầu. Do đó, CLB Dân ca UEH được giao trọng trách trở thành những “đại sứ” lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu tại trường.

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học - Ảnh 2.

Không gian nghệ thuật của “Tìm về” không chỉ tái hiện hành trình 30 năm mà còn mở ra kỳ vọng về một chặng đường mới, nơi âm nhạc dân tộc tiếp tục được tiếp nhận và lan tỏa trong dòng chảy đương đại.

Chia sẻ về quá trình hình thành CLB, TS Nguyễn Thiện Duy (người từng ký quyết định khai sinh CLB Dân ca), nhớ lại: “Có rất nhiều nhóm sinh viên trình bày đề án thành lập các CLB học thuật gắn với chuyên ngành. Nhưng tôi đặc biệt bất ngờ khi sinh viên khối kinh tế của ĐH Kinh tế TPHCM lại quan tâm sâu sắc đến văn hóa dân tộc và muốn thành lập một CLB văn hóa - văn nghệ gắn liền với dân ca”.

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học - Ảnh 3.

TS Nguyễn Thiện Duy ôn lại dấu ấn 30 năm CLB Dân ca UEH, từ ý tưởng của sinh viên đến hành trình lan tỏa âm nhạc dân tộc trong môi trường ĐH.

Từ những ngày đầu khó khăn với nhóm nhỏ 10-20 người, các thành viên phải chật vật từ việc mượn hội trường đến vận động sinh viên tham gia. Nhờ nền tảng từ hội diễn văn nghệ và tinh thần bảo tồn văn hóa, CLB Dân Ca UEH chính thức ra đời năm 1996.

Trong đêm kỷ niệm, sự xuất hiện của ca sĩ Cẩm Ly mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm vui khi thấy sinh viên vẫn dành tình cảm cho âm nhạc dân tộc và nhấn mạnh dân ca là nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, được hình thành từ lời ru của bà, của mẹ và vẫn sẽ tiếp tục trường tồn dù âm nhạc có thay đổi theo thời gian. 

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học - Ảnh 4.

Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học - Ảnh 5.

Ca sĩ Cẩm Ly cũng đánh giá cao nỗ lực duy trì CLB Dân ca UEH suốt nhiều năm và kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

TIN LIÊN QUAN

Chủ đề “Tìm về” không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại hành trình phát triển mà còn là lời tri ân gửi đến các thế hệ sinh viên, thầy cô và những người đã đồng hành, vun đắp, giữ lửa trong suốt 30 năm qua. Đồng thời, đêm nhạc “Một khúc tình tang” mang đến không gian nghệ thuật giao hòa giữa truyền thống và hơi thở hiện đại, hướng đến khán giả trẻ, đặc biệt là sinh viên TPHCM những người yêu thích văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Trải qua ba thập kỷ, CLB Dân ca UEH không chỉ là nơi sinh hoạt nghệ thuật mà còn trở thành không gian lưu giữ ký ức văn hóa, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ trong môi trường ĐH và hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Đội thi từ một trường cao đẳng ở TPHCM lọt vào vòng chung kết Robocon Việt Nam 2026

Đội thi từ một trường cao đẳng ở TPHCM lọt vào vòng chung kết Robocon Việt Nam 2026

(NLĐO) - Ngay trong lần đầu tranh tài, đội BKC PIONEER của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TPHCM) đã xuất sắc lọt vào top 16, tiến thẳng vào vòng chung kết.

Nhiều ngành học mà AI không thể thay thế

Nếu có đủ năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ tốt, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mọi ngành nghề

Có một ký túc xá tư nhân nâng bước sinh viên nghèo

(NLĐO) - Ký túc xá Cỏ May tròn 10 năm đồng hành cùng sinh viên nghèo, tiếp sức ước mơ đến trường cho hàng nghìn bạn trẻ vượt khó.

thế hệ trẻ Dân ca đại học nghệ thuật sinh viên UEH Văn hóa Dân tộc Âm nhạc dân tộc Đại học kinh tế TPHCM kỷ niệm 30 năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo