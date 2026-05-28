Gìn giữ văn hóa dân tộc trong môi trường đại học

Tối 27-5, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) Dân ca ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) với chủ đề “Tìm về” đã diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và lan tỏa âm nhạc dân tộc của các thế hệ sinh viên UEH.

30 năm là chặng đường đủ dài để ghi dấu nỗ lực, đam mê và tâm huyết của nhiều thế hệ thành viên CLB Dân ca UEH. Từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay, CLB vẫn bền bỉ gìn giữ tình yêu dành cho dân ca Việt Nam - những làn điệu mộc mạc nhưng giàu chiều sâu văn hóa, gắn liền ký ức quê hương.

Hình ảnh CLB từ những ngày đầu thành lập

CLB Dân ca UEH là một trong số ít CLB sinh viên có lịch sử gắn bó lâu dài với Hội Sinh viên UEH. Sự tồn tại bền vững này không chỉ mang ý nghĩa phong trào mà còn thể hiện nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường giáo dục ĐH.

Trong bối cảnh hội nhập, UEH đang hướng tới mục tiêu thu hút 3% - 5% sinh viên quốc tế trong tương lai gần. Thực tế cho thấy sinh viên quốc tế khi đến Việt Nam thường có xu hướng trân trọng và muốn tìm hiểu về âm nhạc truyền thống hơn là các loại hình âm nhạc hiện đại vốn đã phổ biến toàn cầu. Do đó, CLB Dân ca UEH được giao trọng trách trở thành những “đại sứ” lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu tại trường.

Không gian nghệ thuật của “Tìm về” không chỉ tái hiện hành trình 30 năm mà còn mở ra kỳ vọng về một chặng đường mới, nơi âm nhạc dân tộc tiếp tục được tiếp nhận và lan tỏa trong dòng chảy đương đại.

Chia sẻ về quá trình hình thành CLB, TS Nguyễn Thiện Duy (người từng ký quyết định khai sinh CLB Dân ca), nhớ lại: “Có rất nhiều nhóm sinh viên trình bày đề án thành lập các CLB học thuật gắn với chuyên ngành. Nhưng tôi đặc biệt bất ngờ khi sinh viên khối kinh tế của ĐH Kinh tế TPHCM lại quan tâm sâu sắc đến văn hóa dân tộc và muốn thành lập một CLB văn hóa - văn nghệ gắn liền với dân ca”.

TS Nguyễn Thiện Duy ôn lại dấu ấn 30 năm CLB Dân ca UEH, từ ý tưởng của sinh viên đến hành trình lan tỏa âm nhạc dân tộc trong môi trường ĐH.

Từ những ngày đầu khó khăn với nhóm nhỏ 10-20 người, các thành viên phải chật vật từ việc mượn hội trường đến vận động sinh viên tham gia. Nhờ nền tảng từ hội diễn văn nghệ và tinh thần bảo tồn văn hóa, CLB Dân Ca UEH chính thức ra đời năm 1996.

Trong đêm kỷ niệm, sự xuất hiện của ca sĩ Cẩm Ly mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm vui khi thấy sinh viên vẫn dành tình cảm cho âm nhạc dân tộc và nhấn mạnh dân ca là nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, được hình thành từ lời ru của bà, của mẹ và vẫn sẽ tiếp tục trường tồn dù âm nhạc có thay đổi theo thời gian.

Ca sĩ Cẩm Ly cũng đánh giá cao nỗ lực duy trì CLB Dân ca UEH suốt nhiều năm và kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Chủ đề “Tìm về” không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại hành trình phát triển mà còn là lời tri ân gửi đến các thế hệ sinh viên, thầy cô và những người đã đồng hành, vun đắp, giữ lửa trong suốt 30 năm qua. Đồng thời, đêm nhạc “Một khúc tình tang” mang đến không gian nghệ thuật giao hòa giữa truyền thống và hơi thở hiện đại, hướng đến khán giả trẻ, đặc biệt là sinh viên TPHCM những người yêu thích văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Trải qua ba thập kỷ, CLB Dân ca UEH không chỉ là nơi sinh hoạt nghệ thuật mà còn trở thành không gian lưu giữ ký ức văn hóa, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ trong môi trường ĐH và hội nhập quốc tế.