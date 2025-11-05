Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing khẳng định chiến lược đào tạo của nhà trường là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bám sát xu thế phát triển của đất nước và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Để đạt được mục tiêu này, UFM tập trung xây dựng mô hình liên kết giữa ba bên: nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với kiến thức thực tiễn.





Để đảm bảo chương trình đào tạo không bị lạc hậu và luôn theo sát thị trường lao động, UFM chủ động hợp tác với các doanh nghiệp và cựu sinh viên thành đạt tham gia trực tiếp vào quá trình định hướng chương trình. Sự kết hợp này giúp nhà trường xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể.

Bà Phụng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sinh viên ra trường có khả năng làm việc ngay, đáp ứng đúng yêu cầu tuyển dụng.