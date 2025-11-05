HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chuẩn bị “số hóa” hợp đồng lao động trên toàn quốc

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử, hướng tới quản lý nhân sự trong kỷ nguyên số

Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý 

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) điện tử, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và tạo điều kiện triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước. Đây được xem là bước đi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Bộ Nội vụ, sau 5 năm thực hiện Bộ Luật Lao động 2019, hình thức HĐLĐ điện tử đã chứng minh nhiều ưu điểm: giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi trong lưu trữ, truy xuất thông tin, đặc biệt với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng còn vướng mắc do thiếu hướng dẫn cụ thể về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng, cũng như quy định về hiệu lực pháp lý và giao dịch với bên thứ ba.

Chuẩn bị “số hóa” hợp đồng lao động trên toàn quốc - Ảnh 1.

Đề xuất về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử.

Hợp đồng điện tử phải có mã định danh duy nhất

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 29 điều, quy định chi tiết về quy trình giao kết, thực hiện, lưu trữ và quản lý HĐLĐ điện tử. Một điểm mới đáng chú ý là quy định Nền tảng hợp đồng lao động điện tử (eContract) – nơi các bên có thể thực hiện toàn bộ quá trình từ ký kết, ký số, đến lưu trữ hợp đồng.

Bên cạnh người lao động và người sử dụng lao động, nhà cung cấp phần mềm eContract sẽ là chủ thể thứ ba tham gia với vai trò trung gian, bảo đảm quy trình giao kết diễn ra an toàn, hợp pháp.

HĐLĐ điện tử phải được gắn mã định danh (ID) do Nền tảng cấp tự động để đảm bảo tính duy nhất, phục vụ cho việc kiểm tra, truy xuất và báo cáo thông tin khi cần.

Dự thảo cũng quy định người ký hợp đồng phải sử dụng chữ ký số hợp pháp để đảm bảo xác thực danh tính và tránh sửa đổi nội dung sau khi ký. Về thời điểm có hiệu lực, hợp đồng sẽ được tính từ khi bên sau cùng ký số, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, Nghị định sẽ hướng dẫn cụ thể việc sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn hoặc chấm dứt HĐLĐ điện tử, kể cả trường hợp hợp đồng ban đầu được lập bằng văn bản giấy nhưng các thủ tục sau được thực hiện qua phương tiện điện tử.

Theo Bộ Nội vụ, việc ban hành Nghị định này sẽ thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý lao động, đồng thời đảm bảo dữ liệu hợp đồng được quản lý "đúng, đủ, sạch, sống" – phục vụ tốt hơn cho công tác thanh tra, giám sát và hoạch định chính sách nhân sự trong thời gian tới.

hợp đồng số hoá Hợp đồng lao động điện tử HĐLĐ
