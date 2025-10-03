Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy

Tin, ảnh: THIỆN AN

(NLĐO) - Nội dung được Văn phòng Thành ủy TP HCM nêu trong thông báo vừa gửi đến các đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Văn phòng Thành ủy TP HCM vừa có văn bản thông báo về lịch sinh hoạt của đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dùng máy tính bảng để truy cập tài liệu Đại hội

Theo nội dung thông báo, tất cả các đại biểu sẽ sinh hoạt theo Tổ từ ngày đầu triệu tập đến kết thúc Đại hội và di chuyển bằng phương tiện xe đưa đón do Ban Tổ chức Đại hội bố trí.

Tổ thảo luận tại Đại hội gồm 12 tổ. Trong đó, mỗi tổ cơ cấu 1 Tổ trưởng, 2 Tổ phó và 2 Thư ký. Đồng thời, các đại biểu sinh hoạt theo Tổ suốt quá trình diễn ra Đại hội (từ ngày 11 đến ngày 15-10-2025).

Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy - Ảnh 1.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hưng điểm danh với robot (Ảnh minh họa)

Theo lịch trình, các đại biểu sẽ tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Trong đó có tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng theo nội dung thông báo của Văn phòng Thành ủy TP HCM, quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu Mật). Văn phòng Thành ủy TP HCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Để đảm bảo công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu cho các tài liệu, máy tính bảng, vật phẩm liên quan vào chung cặp da và sử dụng trong suốt thời gian Đại hội. 

Văn phòng Thành ủy TP HCM cũng lưu ý đại biểu hạn chế mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân khác ngoài các vật phẩm đã được trang bị.

"Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước" - Văn phòng Thành ủy TP HCM nêu trong thông báo.

Đại biểu tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thông báo đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP HCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

Cụ thể, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước Đại hội. Trong đó, có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12-10).

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

Tin liên quan

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng

(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

(NLĐO) - Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

(NLĐO)-Tại phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang, các đại biểu đã tham gia quyên góp giúp đỡ bà con các tỉnh bị thiệt hại trong cơn bão số 10.

TP HCM đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo