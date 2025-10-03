Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy

Văn phòng Thành ủy TP HCM vừa có văn bản thông báo về lịch sinh hoạt của đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dùng máy tính bảng để truy cập tài liệu Đại hội

Theo nội dung thông báo, tất cả các đại biểu sẽ sinh hoạt theo Tổ từ ngày đầu triệu tập đến kết thúc Đại hội và di chuyển bằng phương tiện xe đưa đón do Ban Tổ chức Đại hội bố trí.

Tổ thảo luận tại Đại hội gồm 12 tổ. Trong đó, mỗi tổ cơ cấu 1 Tổ trưởng, 2 Tổ phó và 2 Thư ký. Đồng thời, các đại biểu sinh hoạt theo Tổ suốt quá trình diễn ra Đại hội (từ ngày 11 đến ngày 15-10-2025).

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hưng điểm danh với robot (Ảnh minh họa)

Theo lịch trình, các đại biểu sẽ tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Trong đó có tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng theo nội dung thông báo của Văn phòng Thành ủy TP HCM, quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu Mật). Văn phòng Thành ủy TP HCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Để đảm bảo công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu cho các tài liệu, máy tính bảng, vật phẩm liên quan vào chung cặp da và sử dụng trong suốt thời gian Đại hội.

Văn phòng Thành ủy TP HCM cũng lưu ý đại biểu hạn chế mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân khác ngoài các vật phẩm đã được trang bị.

"Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước" - Văn phòng Thành ủy TP HCM nêu trong thông báo.

Đại biểu tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thông báo đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP HCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

Cụ thể, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước Đại hội. Trong đó, có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12-10).

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.