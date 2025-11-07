HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Ủy ban MTTQ VN tỉnh là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Sáng 7-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Tân Triều), Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Tham dự có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai…

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I. Với chủ đề: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại” và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả".

Củng cố khối đại đoàn kết

Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai khẳng định những năm qua, nhất là sau khi triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận các cấp đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 2.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 3.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, vận động nhân dân chung sức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, củng cố khối đại đoàn kết trong tỉnh.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp và quyết định những vấn đề quan trọng để làm sáng tỏ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền mới; làm rõ mối quan hệ chủ trì hiệp thương, thống nhất phối hợp hành động giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, làm cơ sở cho việc quyết định các mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử ra những cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cũng như sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 4.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai tại đại hội

Chăm lo đời sống nhân dân

Qua 2 năm triển khai thực hiện 6 chương trình hành động, hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Đồng Nai đã triển khai hơn 51.800 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thu hút trên 2,9 triệu lượt người tham dự.

Với 182 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều khó khăn, bức xúc của người dân kịp thời được tháo gỡ, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tham gia góp ý 1.218 lượt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Điều đó cho thấy chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội cũng như việc thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được nâng cao rõ rệt.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 6.

Phường Bình Phước đã vận động ủng hộ nhiều tỉ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ

Qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.646 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát đã vượt kế hoạch đề ra trước 6 tháng theo quy định của Trung ương. MTTQ Việt Nam tỉnh còn hỗ trợ 48 tỉ đồng cho 3 tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Đắk Lắk thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Một trong những chương trình hành động nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc đã mang lại kết quả rõ nét.

Đặc biệt, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, ngày càng trở thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, phổ biến trong cộng đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 7.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiện đại - Ảnh 8.

Đại hội đã hiệp thương cử ra những cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác an sinh xã hội là một trong những điểm sáng nổi bật nhất, thể hiện vai trò trung tâm của MTTQ trong việc vận động, tiếp nhận, điều phối các nguồn lực xã hội. Thực hiện Phong trào Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, tổng các hình thức vận động ủng hộ cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 1.315 tỉ đồng.


tỉnh đồng nai đại hội đại biểu phong trào thi đua yêu nước an sinh xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai
