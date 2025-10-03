HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đại hội Đảng bộ Quân đội thành công tốt đẹp

Ng.Hưởng

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình đại hội

Ngày 2-10, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang - đã dự phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu 48 đại biểu (45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) cùng 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội, tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Quân đội thành công tốt đẹp- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại đại hội Ảnh: TTXVN

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội "trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao" trong nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Tham dự và phát biểu chỉ đạo bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra; tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương.

Qua đó đã khẳng định những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thống nhất về tư tưởng, hành động, tạo ra nền tảng "chất thép" của quân đội. Nhiều lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển về khoa học - công nghệ và công nghiệp quốc phòng với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc biệt của quân đội.

Tổng Bí thư nêu rõ những chủ trương, quyết sách mà đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...

