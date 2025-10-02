HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

DUY NHÂN

(NLĐO)-Tại phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang, các đại biểu đã tham gia quyên góp giúp đỡ bà con các tỉnh bị thiệt hại trong cơn bão số 10.

Ngày 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dâng hương tại đình Nguyễn Trung Trực

Nghi thức thắp hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc đã xả thân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, đất nước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 2.

Đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 131.487 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh và trên 160 đại biểu khánh mời

Cùng ngày, các đại biểu cũng đã cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh An Giang nhằm chào mừng đại hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 3.

Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang cắt băng khai mạc Triễn lãm thành tựu kinh tế - xã hội

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 4.

Khu trưng bày thành tựu kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025 có chủ đề "Một An Giang – Một ý chí – Một niềm tin thắng lợi" với 30 đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 5.

Khu trưng bày chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 có chủ đề "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" với 9 đơn vị tham gia giới thiệu các sản phẩm công nghệ, khoa học, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là giới thiệu chương trình APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày thành tựu kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Đại hội với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phiên trù bị bắt đầu lúc 13 giờ 30 giờ ngày 2-10 và phiên chính thức khai mạc lúc 8 giờ ngày 3-10.

Đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 131.487 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh và trên 160 đại biểu khánh mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh…

Tại phiên trù bị, đại hội đã phát động các đại biểu quyên góp giúp đỡ bà con các tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 10.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, mở đầu đoàn đại biểu quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang- Ảnh 8.

Các đại biểu hướng về bà con bị thiệt hại do bão số 10

