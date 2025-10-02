Nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Ngày 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Nghi thức thắp hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc đã xả thân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, đất nước.
Cùng ngày, các đại biểu cũng đã cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh An Giang nhằm chào mừng đại hội.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang.
Đại hội với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Phiên trù bị bắt đầu lúc 13 giờ 30 giờ ngày 2-10 và phiên chính thức khai mạc lúc 8 giờ ngày 3-10.
Đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 131.487 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh và trên 160 đại biểu khánh mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh…
Tại phiên trù bị, đại hội đã phát động các đại biểu quyên góp giúp đỡ bà con các tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 10.
Bình luận (0)