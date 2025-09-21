HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Đại hội Đảng – Kết tinh trí tuệ, thống nhất ý chí, nâng tầm vị thế Đà Nẵng

Bài và ảnh: Ngọc Châu

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Đà Nẵng diễn ra ngay sau hợp nhất với Quảng Nam, mở ra một chặng đường phát triển mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao.

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, thông qua Báo cáo chính trị, Nghị quyết và Chương trình hành động, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành khóa mới.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, thành công của Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn mở ra một giai đoạn kiến tạo tương lai. "Đà Nẵng hôm nay "đất đã rộng, người đã đông, chí đã quyết, lòng đã đồng", không có lý do gì chúng ta chùn bước, mà phải mạnh mẽ hơn nữa" - Bí thư Đà Nẵng khẳng định.

Kết tinh trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí

Đại hội lần này đã thực sự là diễn đàn của trí tuệ, ý chí và khát vọng. Hàng trăm ý kiến tham luận, góp ý từ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp và nhân dân được lắng nghe, tiếp thu và phản ánh đầy đủ trong các văn kiện. Từ đổi mới công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, đến phát triển công nghệ cao, bảo tồn văn hóa hay thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tất cả đều thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm chung tay kiến tạo tương lai.

Đại hội Đảng – Kết tinh trí tuệ, thống nhất ý chí, nâng tầm vị thế Đà Nẵng- Ảnh 1.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa I có 75 người

Báo cáo tổng hợp ý kiến nhấn mạnh, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, có tầm nhìn chiến lược, vừa khái quát, vừa gắn với thực tiễn. Đặc biệt, nội dung chuyển đổi số, kinh tế xanh - tuần hoàn - số, phát triển nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, an sinh xã hội… đã được bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu mới.

Như Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, Ban Chấp hành khóa I sẽ là tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới; đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Tầm nhìn và chiến lược nâng tầm vị thế Đà Nẵng

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội là xác lập tầm nhìn phát triển mới: đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, tiên phong về khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm văn hóa - giáo dục - y tế chất lượng cao, và là điểm đến hấp dẫn của thế giới. Xa hơn, đến năm 2045, thành phố phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế và thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại hội đã thống nhất ba nhiệm vụ đột phá. Đầu tiên là thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng. Tiếp theo, thành phố sẽ chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, nâng cao chất lượng sống, đặc biệt tại vùng miền núi.

Đại hội Đảng – Kết tinh trí tuệ, thống nhất ý chí, nâng tầm vị thế Đà Nẵng- Ảnh 2.

Bí thư và các Phó bí thư của Thành ủy Đà Nẵng nhận hoa chúc mừng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư

Chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết cũng xác định, ưu tiên phát triển các công trình động lực như cảng Liên Chiểu, tuyến đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, trạm cáp quang biển, trung tâm dữ liệu quy mô quốc gia… Đây là những hạ tầng chiến lược tạo đột phá, đồng thời là minh chứng cho khát vọng đưa Đà Nẵng thành một đô thị hiện đại, hội nhập và bền vững.

Lan tỏa niềm tin và khát vọng hành động

Thành công của Đại hội còn thể hiện ở quá trình chuẩn bị văn kiện kỹ lưỡng, bài bản. Việc lấy ý kiến rộng rãi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Hàng loạt góp ý đã được tiếp thu, từ nội dung phát triển xanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến chính sách an sinh xã hội và giảm chênh lệch vùng miền.

Đại hội Đảng – Kết tinh trí tuệ, thống nhất ý chí, nâng tầm vị thế Đà Nẵng- Ảnh 3.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn mới

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá: "Chúng ta hoàn toàn tự tin rằng, với nền tảng chính trị - xã hội ổn định, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực ngày càng chất lượng và truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo của con người xứ Quảng, Đà Nẵng đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các đô thị lớn trong khu vực".

Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố không chỉ khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, mà còn khơi dậy niềm tin và khí thế mới trong toàn dân. Nghị quyết Đại hội đã trở thành mệnh lệnh hành động, kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng.

Ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và người dân sẽ nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đây chính là bước chuyển từ "Đại hội của trí tuệ và đồng thuận" sang "Đại hội của hành động và khát vọng vươn lên".

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã trở thành biểu tượng của sự kết tinh trí tuệ, thống nhất ý chí và khát vọng phát triển. Với tầm nhìn chiến lược, nghị quyết đột phá và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn mới, hướng đến vị thế đô thị trung tâm, hiện đại và đáng sống hàng đầu trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Ai sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì không nên làm nữa!

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Ai sợ trách nhiệm, ngại va chạm thì không nên làm nữa!

Bí thư Đà Nẵng: Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I là những cán bộ dám nghĩ, dám làm

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I là tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới

Tân Chủ tịch Đà Nẵng thị sát sân bay Chu Lai, làm việc với THACO

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để THACO và các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bí thư Đà Nẵng: Ban Chấp hành Đảng bộ khoá I là những cán bộ dám nghĩ, dám làm

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I là tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới

