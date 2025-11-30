HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Đại hội Liên đoàn Aikido TP HCM khóa I 2025-2030: Hướng tới thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam

Quang Liêm

(NLĐO) - Liên đoàn Aikido TP HCM sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Aikido Hà Nội làm hạt nhân triển khai lộ trình thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam trong năm 2026.

Sáng 30-11, tại Trung tâm Chính trị phường Phú Nhuận, Đại hội lần thứ I Liên đoàn Aikido TP HCM đã diễn ra trang trọng, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu Ban Chấp hành mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng của phong trào Aikido khu vực phía Nam.

Đại hội ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Aikido tại TP HCM và các tỉnh lân cận trong nhiều năm qua. Trên cơ sở đó, Liên đoàn đặt mục tiêu xây dựng tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe thể chất - tinh thần ngày càng tăng của cộng đồng trong bối cảnh hội nhập.

Đại hội Liên đoàn Aikido TP HCM khóa I 2025-2030: Hướng tới thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam - Ảnh 1.
Đại hội Liên đoàn Aikido TP HCM khóa I 2025-2030: Hướng tới thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam - Ảnh 2.
Đại hội Liên đoàn Aikido TP HCM khóa I 2025-2030: Hướng tới thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam - Ảnh 3.

Các tiết mục biểu diễn Aikido tại Liên hoan võ thuật quốc tế 2025

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030 là mở rộng hệ thống câu lạc bộ và điểm tập luyện sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Theo định hướng, Aikido sẽ được phát triển rộng rãi hơn tại khu vực TP HCM mở rộng, bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt ở các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… nhằm hình thành môi trường rèn luyện lành mạnh, góp phần giữ gìn trật tự xã hội.

Điểm nhấn quan trọng được Đại hội thống nhất là triển khai lộ trình thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam. Theo đó, Liên đoàn Aikido TP HCM sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Aikido Hà Nội và các liên đoàn - câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành để hoàn thiện hồ sơ theo Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 8-10-2024.

Mục tiêu là đưa tổ chức này đi vào hoạt động trong năm 2026, tạo nền tảng thống nhất cho Aikido Việt Nam để hội nhập sâu hơn với phong trào quốc tế.

Đại hội Liên đoàn Aikido TP HCM khóa I 2025-2030: Hướng tới thành lập Liên đoàn Aikido Việt Nam - Ảnh 4.

Ban chấp hành Liên đoàn Aikido TP HCM nhiệm kỳ I 2025-2030 ra mắt sáng 30-11

Về chuyên môn, nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung vào chuẩn hóa chương trình huấn luyện từ nhập môn đến 5 đẳng theo tiêu chuẩn Aikikai và nhiều quốc gia. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, hướng dẫn viên sẽ được mở rộng nhằm bảo đảm sự phát triển đồng đều về kỹ thuật và chất lượng võ sinh, tạo điều kiện cho việc thi thăng đẳng quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 11 thành viên bằng hình thức công khai, minh bạch, bao gồm chủ tịch là võ sư Đoàn Phú Hiệp, Tổng Thư ký là võ sư Trần Văn Kiệt. \

Ban Chấp hành mới được kỳ vọng sẽ đưa phong trào Aikido TP HCM phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho việc hình thành Liên đoàn Aikido Việt Nam trong thời gian tới.

võ thuật sức khỏe thể chất Aikido Hiệp khí đạo
    Thông báo