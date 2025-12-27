Chiều 26-12, tại TP HCM, Liên đoàn Muay TP HCM tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn Muay TP HCM nhiệm kỳ I (2025-2030).

Tại đại hội, các đại biểu đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ trước, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại; đồng thời thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với mục tiêu xây dựng bộ máy hoạt động chuyên nghiệp hơn, nâng cao chất lượng đào tạo - thi đấu và đẩy mạnh hội nhập quốc tế cho phong trào Muay trên địa bàn thành phố.

Đại hội đã tiến hành bầu 27 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phan Ngọc Huy tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Muay TP HCM, cùng 4 Phó Chủ tịch. Ông Giáp Trung Thang giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn.

Bà Đỗ Thị Hải Hà, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Kỷ Nguyên, đã trao thưởng nóng cho các HLV, VĐV Muay Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ đại hội, bà Đỗ Thị Hải Hà, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Kỷ Nguyên, đã trao thưởng nóng cho các HLV và VĐV Muay Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế thời gian qua.

Mức thưởng gồm: Huy chương vàng 1.000 USD, huy chương bạc 500 USD, huy chương đồng 300 USD.

Tại SEA Games 33, bộ môn Muay đoạt 11 huy chương với 2 HCV, trong đó, các VĐV TP HCM đóng góp 4 huy chương, bao gồm: 3 HCB và 1 HCĐ.

Đại hội khép lại trong không khí đoàn kết, thống nhất, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới cho phong trào Muay TP HCM theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và bền vững.