Sáng 3-6, tại TP Hà Nội, trước thềm diễn ra Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chánh

Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Ủy viên Đoàn cùng các đại biểu dự Đại hội. Đoàn đại biểu thành kính dâng vòng hoa viếng Bác. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 5-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội). Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chánh

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, các đại biểu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đoàn đặt vòng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; định hướng các nội dung thảo luận; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chiều cùng ngày 3-6, các đại biểu thảo luận tại 5 Trung tâm với các chủ đề: Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân; Đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay; Triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hải Nguyễn

Phiên trọng thể của Đại hội sẽ diễn ra sáng 4-6 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam; bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.