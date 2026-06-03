ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG (*): Lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm

Đoàn đại biểu Công đoàn TP HCM gồm 92 đại biểu chính thức, đại diện ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 2,4 triệu đoàn viên, người lao động (NLĐ) TP HCM sẽ tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP Hà Nội.

Khẳng định vị thế Công đoàn

Giai đoạn 2023 - 2025 vừa qua, hoạt động Công đoàn cả nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý và Công đoàn TP HCM đã đóng góp tích cực vào thành quả chung ấy.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, LĐLĐ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động thích ứng với tình hình mới; thường xuyên đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đại diện, chăm lo, bảo vệ NLĐ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Từ thực tiễn hoạt động, LĐLĐ thành phố nhận thức sâu sắc rằng: ở đâu Công đoàn gần, lắng nghe và hành động vì NLĐ thì ở đó tổ chức Công đoàn có uy tín, có sức hút và có vai trò thực chất. Với tinh thần đó, các cấp Công đoàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân dịp Tháng Công nhân 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Riêng trong các năm 2025 và 2026, các cấp Công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị NLĐ tại doanh nghiệp. Song song đó, công tác thương lượng tập thể tiếp tục được chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Công đoàn thành phố đã tăng cường đào tạo kỹ năng thương lượng, đối thoại cho cán bộ Công đoàn cơ sở; trực tiếp hỗ trợ nhiều đơn vị trong quá trình đàm phán, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Đặc biệt, trước yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý đoàn viên, Công đoàn thành phố đã chủ động xây dựng hệ thống điều hành và kết nối Công đoàn các cấp trên nền tảng số; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đoàn viên đồng bộ, liên thông, giúp công tác chăm lo, hỗ trợ NLĐ ngày càng nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn.

"Cùng với nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn" - bà Loan nhấn mạnh.

Chăm lo dài hạn, phát triển bền vững

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn TP HCM trong giai đoạn mới, LĐLĐ thành phố xác định mục tiêu giai đoạn 2025-2030 là: "Phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; đột phá chuyển đổi số để đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đồng hành cùng TP HCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới".

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - nhấn mạnh LĐLĐ thành phố định hướng đặt trọng tâm của hoạt động vào việc nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, đổi mới toàn diện công tác chăm lo, chuyển mạnh từ chăm lo hỗ trợ ngắn hạn sang chăm lo phát triển bền vững, lâu dài; nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ theo hướng trực tiếp, minh bạch, lấy đoàn viên làm trung tâm, mở rộng hệ sinh thái phúc lợi đoàn viên; từng bước hình thành mạng lưới phúc lợi đa dạng, bao gồm các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo nghề, nhà ở xã hội, tài chính vi mô, tiêu dùng thiết yếu… giúp NLĐ giảm áp lực chi tiêu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Qua đó, LĐLĐ thành phố cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, như: 15% tổng số đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trực tiếp mỗi năm; thăm lo nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 10.000 đoàn viên, NLĐ/năm; 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc hỗ trợ; 100% đoàn viên được tầm soát y tế tùy điều kiện và được lập sổ sức khỏe điện tử; phối hợp xây dựng 50.000 nhà ở cho thuê dành cho đoàn viên, NLĐ; hoàn thành dự án xây dựng các thiết chế phục vụ đoàn viên, NLĐ…

Nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu trên, vừa qua, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định tổ chức lại Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn, Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Nhà nghỉ dưỡng Công nhân - lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NLĐ Công đoàn TP HCM. Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ gồm: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ và con đoàn viên, NLĐ; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động tư vấn khác miễn phí cho đoàn viên, NLĐ…

Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố cũng quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động Công đoàn, hoàn thiện nền tảng "Công đoàn số" với các chức năng tích hợp như quản lý đoàn viên, cung cấp dịch vụ Công đoàn, kết nối phúc lợi, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ Theo bà Nguyễn Kim Loan, hiện nay, Công đoàn TP HCM đang quản lý hơn 2,4 triệu đoàn viên, là địa phương có số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở lớn nhất cả nước. Quy mô rất lớn đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tổ chức Công đoàn thành phố trong việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn theo hướng thực chất, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên, NLĐ và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 1-6