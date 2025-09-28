HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đại lý ô tô "lách" chính sách của sàn để mở giỏ hàng bán xe tiền tỉ trên TikTok Shop?

Tin: Ngọc Ánh - Lê Tỉnh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Thay vì mở kênh để giới thiệu, gần đây, các đại lý, cửa hàng ô tô còn gắn giỏ hàng bán xe với giá từ vài trăm triệu tới cả tỉ đồng trên TikTok Shop

Chưa hết, các kênh này còn chạy chương trình Affiliate (tiếp thị liên kết) với mức hoa hồng đề xuất lên tới cả trăm triệu đồng cho đơn hàng thành công, thu hút khá nhiều người dùng làm video rao bán.  

Đua nhau treo giỏ hàng bán xe trên TikTok Shop, hoa hồng cả trăm triệu cho mỗi chiếc bán ra 

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 28-9, tài khoản Thanh Mazda – Kia đang livestream bán ô tô với gần 100 người theo dõi cùng lúc. Gian hàng của tài khoản này có 3 mẫu ô tô có trị giá từ 579 – 819 triệu đồng.

Đáng chú ý, gian hàng Xierya – Judy có địa chỉ ở Trung Quốc nhưng lại gắn giỏ hàng bán xe Vinfast Vf9 có giá 999.999.999 đồng. Thậm chí, kênh này còn thể hiện thông tin "đã bán 14 sản phẩm" và hoa hồng giới thiệu lên đến 100 triệu đồng.

Thực hư ô tô TikTok tiền tỉ: Mua bán hay lừa đảo trên nền tảng livestream? - Ảnh 2.

Một nhà bán hàng livestream bán ô tô trưa 28-9

Tương tự, gian hàng Lưu Tỵ V. Thái Nguyên cũng bán được 14 xe Vinfast Vf9 có giá 999.999.999 đồng trong khi cuối tuần lượt bán hiển thị là 13. Khi bấm thử "mua ngay" thì được gian hàng cam kết giao trễ nhất ngày 2-10 (tức sau 5 ngày) với hình thức thanh toán duy nhất là "ngân hàng di động" bởi các hình thức thanh toán khác đều bị vượt hạn mức.

Ngay cả những kênh thuộc đại lý ô tô chính hãng cũng bắt đầu treo giỏ hàng trực tuyến để bán xe, điều này khiến nhiều người bất ngờ. Trước nay, các kênh này chủ yếu chỉ làm video giới thiệu sản phẩm hoặc livestream tư vấn, còn việc chốt đơn vẫn phải diễn ra trực tiếp tại showroom chứ không thông qua thanh toán ngay trên sàn.

Ghi nhận một số gian hàng bán ô tô trên TikTok Shop, người mua đa phần phải thanh toán trực tuyến, thời gian giao hàng dự kiến từ 5–10 ngày.

Thực hư ô tô TikTok tiền tỉ: Mua bán hay lừa đảo trên nền tảng livestream? - Ảnh 3.

Ô tô đặt mua từ đại lý ở Thái Nguyên, giao về TP HCM 5 ngày?

Cụ thể, Ford Territory 2025 được niêm yết giá 896 triệu đồng, hoa hồng gần 121 triệu đồng; Kia Sportage 2025 giá 819 triệu đồng, hoa hồng 94 triệu đồng; Kia New Seltos giảm còn 569 triệu đồng, hoa hồng 65 triệu đồng; Kia Carens 589 triệu đồng, hoa hồng 67 triệu đồng.

Các mẫu xe điện VinFast cũng góp mặt. Chẳng hạn, VF3 giá 299 triệu đồng (hoa hồng gần 3 triệu đồng), VF7 giá 799 triệu đồng (hoa hồng gần 8 triệu đồng). "Nhìn thấy hoa hồng trăm triệu đồng mỗi chiếc xe là đã hấp dẫn, đúng nghĩa chỉ cần bán được một đơn là đổi đời luôn"- ông Nguyễn Hoàng Thanh (ngụ TP HCM) nói.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ an toàn của các giao dịch trên sàn, cũng như sự bảo đảm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi khi mọi khâu đều diễn ra trực tuyến. Bởi, với những tài sản giá trị lớn như ô tô, tâm lý chung của người mua vẫn là muốn trực tiếp xem xét, trải nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Thực hư ô tô TikTok tiền tỉ: Mua bán hay lừa đảo trên nền tảng livestream? - Ảnh 4.

Một đại lý ô tô chính hãng cũng treo giỏ hàng bán xe trên Tiktok. Ảnh chụp màn hình


Thực hư ô tô TikTok tiền tỉ: Mua bán hay lừa đảo trên nền tảng livestream? - Ảnh 5.

Hoa hồng 100 triệu đồng khi bán được ô tô

Bất ngờ: TikTok Shop chưa mở mã ngành ô tô

Phóng viên đã trao đổi với TikTik Shop về việc ô tô tiền tỉ được bán chính thức trên nền tảng này thì nhận được thông tin bất ngờ.

"TikTik Shop hiện chưa mở mã ngành kinh doanh ô tô. Do đó, khi phát hiện gian hàng vi phạm chúng tôi đã gỡ giỏ hàng. Trường hợp này, nhà bán hàng đã dùng thủ thuật nào đó để qua mặt hệ thống" – nguồn tin từ TikTik Shop cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, có nhiều nhà bán hàng muốn đưa ô tô lên kinh doanh ở TikTok Shop. Tuy nhiên, đến nay nền tảng này vẫn chưa có phương án tối ưu, hài hòa lợi ích các bên khi đưa sản phẩm này vào kinh doanh nên mã ngành này chưa được mở.

Trước đây, khi mới vào Việt Nam, TikTok Shop cũng không có mã ngành về trái cây tươi, nhiều nhà bán hàng phải "lách" bằng cách đăng ký sản phẩm trái cây sấy. Gần đây, khi logistics cho hàng tươi sống hoàn thiện, sản phẩm này mới được kinh doanh rộng rãi trên nền tảng này.

xe điện Vinfast thanh toán trực tuyến bán ô tô tiền tỉ trên TikTok TikTok Shop được bán ô tô mua ô tô trên TikTok
    Thông báo