Sức khỏe

Nhiều nhà thuốc ở TP HCM có thể bị phạt vì lý do này

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Theo quy định từ 1-7, trước khi tiến hành hoạt động theo phương thức thương mại điện tử, cơ sở kinh doanh dược phải thông báo đến cơ quan chức năng

Ngày 19-9, Sở Công Thương TP HCM có văn bản gửi thương nhân sở hữu website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và thương nhân sở hữu website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử về thực hiện quy định kinh doanh dược. 

Bán thuốc online phải thông báo đến Sở Y tế

Văn bản dẫn quy định tại điểm d khoản 3 Điều 17 Thông tư số 02/2018/TT-BYT và điểm d khoản 4 Điều 18 Thông tư số 03/20218/TT-BYT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT), từ ngày 1-7-2025, cơ sở kinh doanh dược đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được phải "Có văn bản thông báo gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc gửi tới địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan chuyên môn về y tế của tỉnh nơi cơ sở đặt địa điểm kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động theo phương thức thương mại điện tử theo Mẫu số 05/GPP quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này trước khi chấm dứt hoạt động theo phương thức thương mại điện tử theo Mẫu số 06/GPP quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này".

"Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP HCM chưa có cơ sở bán lẻ thuốc và cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc thông báo đến Sở Y tế về việc hoạt động theo phương thức thương mại điện tử" – văn bản nhấn mạnh.

Nóng: Nhiều nhà thuốc ở TP HCM có thể bị phạt vì lý do này- Ảnh 2.

Người tiêu dùng hiện nay có thể mua thuốc trên nhiều ứng dụng

Chủ động chấp hành, tránh bị phạt

Nhằm bảo đảm việc kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử trên địa bàn tuân thủ quy định pháp luật, Sở Công Thương TP HCM đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện đúng các quy định trong hoạt động kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử.

Thứ hai, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sàn thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến) thông báo, hướng dẫn các nhà bán hàng thuộc ngành hàng dược trên sàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh dược trên sàn tuân thủ quy định, chất lượng thuốc lưu hành và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ tư, thường xuyên rà soát, yêu cầu các nhà bán hàng bổ sung hồ sơ, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh dược trước khi cho phép hoạt động trên sàn; kịp thời cảnh báo hoặc áp dụng biện pháp từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược.

Thực tế hiện nay, việc mua – bán thuốc online không hiếm nhưng có thể các nhà thuốc ở TP HCM chưa nắm quy định mới nên chưa thực hiện.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, hiện nay các nhà bán hàng online có khả năng bị phạt rất cao do không nắm luật. Ví dụ, khi bán hàng online nhưng không thông báo với cơ quan chức năng, thủ tục này thực hiện miễn phí và trực tuyến nhưng nếu không làm có thể bị phạt 15 triệu đồng (cá nhân) hoặc 30 triệu đồng (tổ chức).

Mua phải hàng giả, hàng nhái trên online, người tiêu dùng có thể làm gì để lấy lại tiền?

Mua phải hàng giả, hàng nhái trên online, người tiêu dùng có thể làm gì để lấy lại tiền?

(NLĐO)- Nếu mua phải hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử, người tiêu dùng được khuyến cáo cần phản hồi ngay cho sàn.

Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

(NLĐO)- Nửa đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành thời trang chính hãng.

Bán hàng online ngày càng khó

Với phí nền tảng tăng mạnh chỉ trong vài tháng, nhiều nhà bán hàng cho biết lợi nhuận giảm, áp lực duy trì đơn hàng ngày càng lớn

nhà thuốc bị phạt bán thuốc online phải thông báo Sở Công Thương thương mại điện tử bán hàng online sở y tế sàn thương mại điện tử
