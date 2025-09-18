HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Nhiều lỗi phổ biến của nhà bán hàng online bị phạt rất cao

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Không am hiểu pháp luật, nhà bán hàng có thể bị phạt rất nặng, bị đối thủ báo cơ quan chức năng

Chiều 18-9, tại TP HCM, Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số - Bộ Công Thương phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức khóa đào tạo về pháp lý và thuế trong TMĐT với chủ đề "Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ luật".

Sai phổ biến nhưng phạt nặng

Trong bài trình bày của mình, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số, chỉ ra nhiều lỗi sai phổ biến mà nhà bán hàng online hay gặp phải.

Đó là, lập website TMĐT bán hàng mà không thông báo, hành vi này có mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng (cá nhân) hoặc 20 đến 40 triệu đồng (doanh nghiệp) dù việc thông báo này hoàn toàn miễn phí và trực tuyến.

Thực tế kiểm tra còn có nhiều nhà bán hàng gắn logo "đã thông báo" hoặc "đã đăng ký" lên website mà chưa được Bộ Công Thương (nay là Sở Công Thương) xác nhận bị xếp vào hành vi gắn logo giả mạo với mức phạt 10 đến 20 triệu đồng với logo "đã thông báo" và logo "đã đăng ký" là 20 đến 30 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp, các mức phạt này sẽ được nhân đôi.

"Nhà bán hàng giải trình khi thuê công ty làm website, họ gắn logo sẵn nhưng điều này không miễn trừ trách nhiệm của nhà bán. Thuê làm website mất 2 triệu đồng nhưng nhà bán có thể bị phạt hàng chục triệu đồng" – ông Tuấn lưu ý.

Những sai lầm phổ biến của nhà bán hàng online và mức phạt lớn - Ảnh 3.

Các nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung tham gia chương trình trực tiếp

Cập nhật chính sách để tự bảo vệ

Ông Tuấn nhấn mạnh bán hàng online nhà bán hàng phải chấp hành tất cả các quy định như bán hàng offline và phải tuân thủ thêm các quy định về online.

Ví dụ, có thể bán rượu online khi có giấy phép và phải tuân thủ quy định đặc thù như: kiểm tra độ tuổi người truy cập, phải trên 18 tuổi mới qua bước tiếp theo; phải kiểm tra người nhận hàng trên 18 tuổi (phối hợp với bên giao hàng) và bắt buộc thanh toán không tiền mặt.

"Nếu nhà bán không tuân thủ bị phát hiện hoặc bị đối thủ tố giác có thể bị phạt nặng" – ông Tuấn cảnh báo.

Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số cũng nêu dự thảo về Luật TMĐT có quy định dữ liệu về livestream phải được lưu trữ trong vòng 1 năm kể từ thời điểm phát livestream.

Những sai lầm phổ biến của nhà bán hàng online và mức phạt lớn - Ảnh 4.

Hỏi - đáp cùng diễn giả tại chương trình

"Mục đích của việc lưu trữ này là để truy cứu trách nhiệm sau này nếu có bất kỳ khiếu kiện hay tranh chấp nào xảy ra. Điều này đòi hỏi người livestream phải đảm bảo nội dung phù hợp với nội dung quảng cáo đã xác nhận, không "nói quá, nói vống lên".

Ông Trần Trọng Ninh, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Thuế số 2, Chi cục Thuế TMĐT, cho biết việc phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo không chỉ giúp cập nhật các chính sách mới một cách kịp thời, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương và tiểu thương nhanh chóng nắm bắt và áp dụng hiệu quả trong thực tế.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, cho biết chương trình thể hiện cam kết của TikTok trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của TMĐT tại Việt Nam.


Tin liên quan

Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

(NLĐO)- Nửa đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành thời trang chính hãng.

Bán hàng online ngày càng khó

Với phí nền tảng tăng mạnh chỉ trong vài tháng, nhiều nhà bán hàng cho biết lợi nhuận giảm, áp lực duy trì đơn hàng ngày càng lớn

Thuế TP HCM giải thích về thông tin người mua trên hoá đơn điện tử khi bán hàng online

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp bán hàng trên sàn lo ngại về việc chủ sàn không cung cấp thông tin người mua, dẫn đến lúng túng trong quá trình xuất hóa đơn điện tử

