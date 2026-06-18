Đại lý, tiệm vàng “đua nhau” đổi giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 18-6, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số và tiệm vàng đã tìm ra thêm những khách hàng ở tỉnh An Giang trúng 2 giải độc đắc vé số của 2 đài.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 17-6, giải độc đắc (dãy số 748498) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Trương Phến ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Đến chiều 18-8, tiệm vàng Ngọc Huệ 1 ở An Biên, tỉnh An Giang đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng. Như vậy, hiện vẫn còn 13 vé Sóc Trăng trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 756536) của vé số Cần Thơ cũng được xác định "nổ" tại tỉnh An Giang.

Đến chiều 18-6, đại lý vé số Hiên ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cần Thơ.

Hiện, 15 vé Cần Thơ trúng giải độc đắc còn lại vẫn đang được các đại lý vé số và tiệm vàng ở tỉnh An Giang tìm kiếm khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại TPHCM.