Xổ số miền Nam: Hai anh em bán tạp hóa bất ngờ thành tỉ phú

Trưa 8-6, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về kết quả xổ số miền Nam, anh Huỳnh Phong Phú - chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Ánh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 753429) 4 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 7-6, giải độc đắc (dãy số 753429) mở thưởng chiều 7-6.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Hai khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé Đà Lạt đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Nói về nghề nghiệp và cách đổi thưởng của 2 nam khách hàng may mắn, anh Phú tiết lộ: "Họ là 2 anh em ruột, cùng bán tạp hóa. Họ nhận thưởng phân nửa tiền mặt và phân nửa qua chuyển khoản".

Trước đó, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 31 vé Đà Lạt đã liên hệ với đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

Hiện, 11 vé Đà Lạt còn lại trúng giải độc đắc vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.