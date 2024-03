Đại Nghĩa, Đình Toàn, Mỹ Duyên tạo hình đẹp trong vở "Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt"

Ngày 29-3, Nhà hát IDECAF đã công bố hình ảnh quảng bá vở sử Việt đầu tiên do thương hiệu này đầu tư đến khán giả. Câu chuyện kể về giai đoạn năm 1820, Lê Văn Duyệt được Vua Minh Mạng cử vào Gia Định làm Tổng Trấn lần thứ 2.

Đại Nghĩa, Đình Toàn, Mỹ Duyên tạo hình tuyệt đẹp vở "Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt"

Bằng sự nghiêm minh, liêm khiết và tài năng thu phục lòng người, Tả quân Lê Văn Duyệt tiếp tục công cuộc định an 6 tỉnh Nam Kỳ. Khát vọng của ông là biến vùng đất mới thành nơi trù phú, an vui, dân chúng ấm no giàu có.

Những năm tháng cuối đời ở Gia Định, một trong những dấu ấn sâu sắc của quan Tổng Trấn với nhân dân Gia Định chính là vụ án xử Huỳnh Công Lý, Phó Tổng Trấn Gia Định Thành. Huỳnh Công Lý ỷ thế cậy quyền hà hiếp dân lành và vơ vét tư riêng, dân tình ta thán. Sau khi điều tra sự việc, Tả quân Lê Văn Duyệt dù rất trăn trở vẫn quyết định dùng quyền tiền trảm hậu tấu để xử tội Huỳnh Công Lý.

NSƯT Mỹ Duyên

Nghệ sĩ Hòa Hiệp

Chính vì sự quyết liệt này mà ông gây ra sự hiềm khích với triều đình. Sau khi ông mất, vua Minh Mạng đã vịn vào việc Lê Văn Khôi, con nuôi của Tả quân Lê Văn Duyệt tạo phản để kết tội ông và hài ra tới 9 tội tử.

Lăng mộ ông bị san bằng cho mãi tới Triều Vua Tự Đức mới được xá tội. Nhưng riêng với người dân Gia Định - công đức và tấm lòng yêu dân như con của Tả Quân mãi mãi được khắc ghi và truyền tụng cho đến tận ngày nay.

Vở diễn khai thác câu chuyện Tả quân Lê Văn Duyệt xử tội Huỳnh Công Lý, qua đó khắc họa hình tượng cao đẹp của một nhân vật lịch sử đã gắn liền với lịch sử đầy hào khí của đất Sài Gòn - Gia Định.

Nghệ sĩ Đình Toàn

Vở có sự tham gia của các diễn viên: Đình Toàn (vai Lê Văn Duyệt), Đại Nghĩa (Huỳnh Công Lý), Hoàng Trinh (Đỗ Thị Phận), Hòa Hiệp (Lê Văn Khôi), Quốc Thịnh (Trương Tấn Bửu), Mỹ Duyên (Huỳnh Huệ Phi), Quang Thảo (vua Minh Mạng), Đông Hải (Bạch Xuân Nguyên), Bảo Cường (Hai Điền), Hồng Phước (Bà Lão)…

Nghệ sĩ Hoàng Trinh

Nghệ sĩ Bảo Cường

Nghệ sĩ Đại Nghĩa