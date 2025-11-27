Thắng là nghiễm nhiên chiếm lĩnh ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Champions League, thế nên cả chủ nhà Arsenal lẫn khách Bayern Munich đều nhập cuộc hết sức thận trọng tại sân Emirates. Ở trận cầu tâm điểm của lượt đấu thứ 5 vòng bảng Champions League, Bayern Munich nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng, tự tin tổ chức pressing tầm cao khiến hàng phòng ngự Arsenal phải làm việc rất vất vả trong khoảng 15 phút đầu tiên.



Arsenal nỗ lực tấn công trước hàng thủ chắc chắn của Bayern Munich

Tuy nhiên, khi dần bắt nhịp với thế trận, Arsenal lập tức tạo ra sự khác biệt bằng thứ vũ khí quen thuộc: Bóng bổng từ tình huống cố định… Phút 22, Bukayo Saka treo bóng sau quả đá phạt góc vào tận khu vực 5, 50 m và Jurriën Timber bật cao hơn tất cả, đánh đầu đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ thành Manuel Neuer.

Jurrien Timber mở tỉ số cho Arsenal sau pha không chiến đẳng cấp

Cầu trường Emirates như nổ tung khi trung vệ người Hà Lan ghi bàn, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt khó của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Bayern Munich không phải đối thủ dễ bị khuất phục dù bị dẫn bàn. Phút 32, Joshua Kimmich tung đường chọc khe sắc như dao, Serge Gnabry băng vào vô-lê làm tường tinh tế để Lennart Karl thoát xuống dứt điểm đánh bại thủ thành David Raya, gỡ hòa 1-1. Đây cũng là lần đầu tiên, Arsenal để thủng lưới sau bốn lượt trận vòng bảng.

Chân sút 17 tuổi Lennart Karl gỡ hòa cho Bayern Munich

Hiệp 1 khép lại với những cơ hội chia đều cho cả hai, nhưng sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về Arsenal. Sức ép liên tục của đội chủ nhà buộc Bayern Munich lùi sâu và liên tục mắc lỗi trong việc thoát pressing. Mikel Merino rồi Cristhian Mosquera đều bỏ lỡ những pha bóng nguy hiểm, còn Bukayo Saka suýt có pha đá bồi thành công nếu thủ môn Manuel Neuer không kịp thời cản phá bằng… mũi giày.





Noni Madueke ghi bàn đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1

Sức ép khủng khiếp được Arsenal tạo ra sau cùng cũng mang lại kết quả. Mở khóa thế trận là một gương mặt vừa được tung vào sân: Riccardo Calafiori. Phút 69, hậu vệ người Ý băng xuống dũng mãnh ở biên trái, nhận bóng từ Eberechi Eze trong pha chồng biên rồi tạt như đặt cho Noni Madueke băng vào dứt điểm một chạm tung lưới Neuer.

Bàn thắng khiến sân Emirates bùng nổ và mở ra thế trận cực kỳ thuận lợi cho Arsenal.

Những sự điều chỉnh của HLV Mikel Arteta mang lại hiệu quả tuyệt đối

Nôn nóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Bayern rơi vào bẫy phản công của Arsenal – và Gabriel Martinelli không bỏ lỡ món quà ấy. Phút 77, tiền đạo người Brazil thoát xuống như một mũi tên, vượt qua Neuer đang băng ra rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 3-1.

Gabriel Martinelli đánh bại toàn bộ hàng thủ Bayern để ghi bàn thứ 3

Những phút cuối Bayern gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Arsenal. Đội bóng của HLV Mikel Arteta chơi chặt chẽ, bình tĩnh và không cho đối thủ một cơ hội nào đáng kể. Chiến thắng sân nhà giúp Arsenal nâng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 16 trận và đặc biệt, nối dài mạch thắng ở vòng bảng Champions League lên 9 trận (mùa này là 5 trận).

Arsenal toàn thắng 5 trận, độc chiếm ngôi đầu Champions League

Trước một đối thủ có chuỗi 22 trận sân khách bất bại như Bayern Munich, màn trình diễn của Arsenal không chỉ mang giá trị 3 điểm, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ: Họ thực sự đã trưởng thành và đủ bản lĩnh để mơ về chiếc cúp bạc Champions League. Ít nhất ở thời điểm này, "Pháo thủ" đang chễm chệ trên ngôi đầu làng bóng Anh và cả bóng đá châu Âu.