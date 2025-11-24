HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby Bắc London

Đông Linh (theo DM, Premier League)

(NLĐO) – Tân binh Eze Eberechi ghi ba bàn vào lưới Tottenham ngay ở trận derby London đầu tiên, giúp Arsenal thăng hoa trên đỉnh bảng Ngoại hạng.

Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế số một ở Bắc London khi giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Tottenham ngay tại sân nhà Emirates. 

Eberechi Eze trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ khi lập cú hat-trick hoàn hảo, góp công lớn giúp "Pháo thủ" nối dài chuỗi chiến thắng ở derby Bắc London lên con số 4 – dài nhất trong lịch sử đội bóng ở thế kỷ XXI.

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby London - Ảnh 1.

Arsenal tấn công dồn ép, lấn lướt Tottenham ngay trong 45 phút đầu tiên

Ngay từ những phút đầu, Arsenal đã tràn lên tấn công và tạo ra sức ép mạnh mẽ. Bóng lăn được 3 phút, Eze Eberechi có pha giật gót tinh tế mở ra cơ hội cho Declan Rice nhưng cú vô-lê của tiền vệ người Anh lại bị thủ thành Guglielmo Vicario phía Tottenham hóa giải.

Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo với những pha lên bóng nguy hiểm từ cánh phải, nơi Bukayo Saka nhiều lần khiến hậu vệ Destiny Udogie khốn đốn. 

Trong khi đó, Tottenham thi đấu chậm rãi, cố kéo nhịp trận đấu xuống nhưng không thể ngăn những đợt hãm thành liên tục từ đối thủ.

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby London - Ảnh 2.

Leandro Trossard xoay sở khéo léo trước khi ghi bàn mở tỉ số

Sức ép cực lớn cuối cùng cũng đem lại quả ngọt ở phút 36. Mikel Merino tung đường chuyền xé toang hàng thủ Tottenham cho Leandro Trossard và tiền đạo người Bỉ đảo người, tung ngay cú dứt điểm quyết đoán. 

Bóng khẽ chạm người trung vệ Micky van de Ven đổi hướng bay, khiến thủ thành Guglielmo Vicario hoàn toàn bó tay.

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby London - Ảnh 3.

Eze Eberechi nhân đôi cách biệt cho Arsenal

Chỉ năm phút sau, Eze Eberechi lên tiếng với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi sút bóng chạm Van de Ven thêm lần nữa, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 

Hai bàn ngay trước giờ nghỉ tưởng chừng đã là khoảng cách khó có thể san lấp với Tottenham khi họ hầu như không tung ra nổi cú sút nào.

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby London - Ảnh 4.

Eze Eberechi giúp Arsenal đào sâu cách biệt

Hiệp hai mới bắt đầu chưa đầy một phút, cầu trường Emirates lại vỡ òa. Nhận đường chuyền từ Jurriën Timber, Eze tung cú sút chìm hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và nâng tỉ số lên 3-0. 

Tottenham chỉ kịp níu kéo chút hy vọng khi João Palhinha cướp bóng từ Martín Zubimendi để Richarlison tung cú sút xa tuyệt đẹp, ghi bàn đầu tiên – cũng là cú dứt điểm đầu tiên – của họ trong trận.

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby London - Ảnh 5.

Richarlison ghi siêu phẩm, thu hẹp tỉ số còn 1-3

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được. Trong thế trận bế tắc, Tottenham còn thiệt quân khi Cristian Romero nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng, đồng nghĩa sẽ vắng mặt ở trận gặp Fulham. 

Thảm kịch với "Gà trống" khép lại khi Eze hoàn tất cú hat-trick sau pha phối hợp với Trossard, biến Destiny Udogie thành "khán giả" trước khi nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Vicario.

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby London - Ảnh 6.

Eze Eberechi hoàn tất cú hat-trick ở derby Bắc London

Lần đầu tiên xuất hiện một hat-trick ở các trận derby London kể từ năm 1978, biến Eze Eberechi trở thành người đầu tiên ghi được 3 bàn trong các cuộc đối đầu Arsenal – Tottenham trong kỷ nguyên Premier League – từ 1992.

Eze Eberechi lập hat-trick lịch sử, Arsenal đại thắng derby London - Ảnh 7.

Arsenal vững vàng ở ngôi đầu bảng

Chiến thắng ấn tượng giúp Arsenal nối dài chuỗi bất bại lên 15 trận, đồng thời củng cố ngôi đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ nhì (Chelsea). Ngược lại, Tottenham tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi chỉ thắng 1/5 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 9.

