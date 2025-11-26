Harry Kane trở lại

Đó là ở giai đoạn tranh play-off Champions League mùa giải năm ngoái.

Chia nhau 2 vị trí dẫn đầu vòng bảng Champions League sau 4 lượt trận toàn thắng, Arsenal sẽ phân cao thấp với Bayern Munich tại sân Emirates rạng sáng 27-11. Cuộc thư hùng ở London chính là tâm điểm của bóng đá châu Âu loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Đội thắng sẽ vững vàng ở vị trí số 1, bất chấp sự bám đuổi của hàng loạt tên tuổi lớn như Inter Milan, Man City hay đương kim vô địch PSG…

Mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ không đặt vào tài thao lược của hai nhà cầm quân Mikel Arteta hay Vincent Kompany. Thay vào đó, người ta trông chờ màn trình diễn bùng nổ của gương mặt quen thuộc với làng cầu nước Anh - Harry Kane.

Cuộc đọ sức Arsenal - Bayern được nhiều người chờ đợi (Ảnh: ESPN)

Nếu có đối thủ nào Harry Kane "ưa thích" nhất trong sự nghiệp, đó hẳn phải là Arsenal. Tiền đạo người Anh từng ghi 15 bàn thắng chỉ sau 21 lần chạm trán Arsenal thời còn khoác áo Tottenham - một con số đủ khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.

Harry Kane hiện tại thậm chí còn nguy hiểm hơn chính anh trong quá khứ. Mùa này, ngôi sao người Anh đã ghi 24 bàn sau 18 trận cho Bayern Munich, góp công lớn vào chuỗi 18 trận bất bại của "Hùm xám" trên mọi đấu trường (17 thắng, 1 hòa); ghi 5 bàn trong thành tích toàn thắng vòng loại World Cup 2026 của tuyển Anh.

Tại Bayern, Harry Kane không chỉ là cây ghi bàn chủ lực mà còn lùi sâu, phân phối bóng, điều phối nhịp độ như một tiền vệ sáng tạo thực thụ. Sự toàn diện của Kane giúp Bayern chơi tấn công đa dạng hơn, đồng thời tạo sức ép lớn lên mọi hệ thống phòng ngự. Trong bối cảnh đội bóng Đức không có Jamal Musiala, Alphonso Davies hay Luis Díaz, Harry Kane càng trở thành trung tâm của mọi đường lên bóng.

Arsenal bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Họ vừa hủy diệt Tottenham 4-1 ngay trên sân khách, tiếp tục dẫn đầu Premier League và sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng tại Champions League, ghi 11 bàn và chưa để thủng lưới. Sự trở lại của Jurrien Timber, phong độ ấn tượng của Eberechi Eze và khả năng cầm trịch của Declan Rice khiến tuyến giữa của Arsenal trở nên khó bị xuyên phá hơn bao giờ hết.

Bayern từng là cơn ác mộng của Arsenal trong "kỷ nguyên Arsène Wenger". Dù hiện tại, hai đội đã thay đổi nhiều song họ vẫn "kỵ" nhau. Arsenal có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định nhưng Bayern sở hữu ngôi sao có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc. Đó là Harry Kane - người hiểu rất rõ cách khiến cầu trường Emirates phải im lặng!