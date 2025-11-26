HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Harry Kane trở lại

Đông Linh

Harry Kane vừa trở lại London lần thứ hai để đối đầu Arsenal kể từ khi rời Tottenham, sau lần đôi bên bất phân thắng bại với tỉ số 2-2

Đó là ở giai đoạn tranh play-off Champions League mùa giải năm ngoái.

Chia nhau 2 vị trí dẫn đầu vòng bảng Champions League sau 4 lượt trận toàn thắng, Arsenal sẽ phân cao thấp với Bayern Munich tại sân Emirates rạng sáng 27-11. Cuộc thư hùng ở London chính là tâm điểm của bóng đá châu Âu loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Đội thắng sẽ vững vàng ở vị trí số 1, bất chấp sự bám đuổi của hàng loạt tên tuổi lớn như Inter Milan, Man City hay đương kim vô địch PSG…

Mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ không đặt vào tài thao lược của hai nhà cầm quân Mikel Arteta hay Vincent Kompany. Thay vào đó, người ta trông chờ màn trình diễn bùng nổ của gương mặt quen thuộc với làng cầu nước Anh - Harry Kane.

Harry Kane trở lại - Ảnh 1.

Cuộc đọ sức Arsenal - Bayern được nhiều người chờ đợi (Ảnh: ESPN)

Nếu có đối thủ nào Harry Kane "ưa thích" nhất trong sự nghiệp, đó hẳn phải là Arsenal. Tiền đạo người Anh từng ghi 15 bàn thắng chỉ sau 21 lần chạm trán Arsenal thời còn khoác áo Tottenham - một con số đủ khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.

Harry Kane hiện tại thậm chí còn nguy hiểm hơn chính anh trong quá khứ. Mùa này, ngôi sao người Anh đã ghi 24 bàn sau 18 trận cho Bayern Munich, góp công lớn vào chuỗi 18 trận bất bại của "Hùm xám" trên mọi đấu trường (17 thắng, 1 hòa); ghi 5 bàn trong thành tích toàn thắng vòng loại World Cup 2026 của tuyển Anh.

TIN LIÊN QUAN

Tại Bayern, Harry Kane không chỉ là cây ghi bàn chủ lực mà còn lùi sâu, phân phối bóng, điều phối nhịp độ như một tiền vệ sáng tạo thực thụ. Sự toàn diện của Kane giúp Bayern chơi tấn công đa dạng hơn, đồng thời tạo sức ép lớn lên mọi hệ thống phòng ngự. Trong bối cảnh đội bóng Đức không có Jamal Musiala, Alphonso Davies hay Luis Díaz, Harry Kane càng trở thành trung tâm của mọi đường lên bóng.

Arsenal bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Họ vừa hủy diệt Tottenham 4-1 ngay trên sân khách, tiếp tục dẫn đầu Premier League và sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng tại Champions League, ghi 11 bàn và chưa để thủng lưới. Sự trở lại của Jurrien Timber, phong độ ấn tượng của Eberechi Eze và khả năng cầm trịch của Declan Rice khiến tuyến giữa của Arsenal trở nên khó bị xuyên phá hơn bao giờ hết.

Bayern từng là cơn ác mộng của Arsenal trong "kỷ nguyên Arsène Wenger". Dù hiện tại, hai đội đã thay đổi nhiều song họ vẫn "kỵ" nhau. Arsenal có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định nhưng Bayern sở hữu ngôi sao có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc. Đó là Harry Kane - người hiểu rất rõ cách khiến cầu trường Emirates phải im lặng!

Tin liên quan

Bayern Munich thắng "5 sao" Hamburg, Harry Kane tăng tốc ghi bàn

Bayern Munich thắng "5 sao" Hamburg, Harry Kane tăng tốc ghi bàn

(NLĐO) – Ngôi sao Harry Kane lập cú đúp và đóng góp một đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 5-0 của Bayern Munich trước tân binh Hamburg ở Bundesliga.

Phong độ "hủy diệt" của Harry Kane

Harry Kane đã ghi được 20 bàn thắng chỉ sau 12 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa

"Nóc nhà" không muốn Harry Kane quay lại chơi bóng ở Anh

(NLĐO) - Katie Kane là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Bayern Munich nhằm giữ chân tiền đạo ngôi sao Harry Kane ở lại với Bundesliga.

Arsenal Tottenham Harry Kane Champions League
