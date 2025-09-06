HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mbappe lập công, Pháp thắng Ukraine ngày ra quân vòng loại World Cup

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Tuyển Pháp khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Ukraine với màn tỏa sáng của Michael Olise và Kylian Mbappe.

Trận đấu diễn ra tại sân Tarczynski Arena (Ba Lan), nơi Ukraine chọn làm sân nhà tạm thời trong tình hình căng thẳng ở quê nhà vì xung đột với Nga, để tiếp đón tuyển Pháp. Với lực lượng vượt trội, Pháp nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm tạo được sự khác biệt.

Mbappe lập công, Pháp thắng Ukraine ngày ra quân vòng loại World Cup- Ảnh 1.

Hai đội gặp nhau trên sân trung lập tại Ba Lan

Mới phút thứ 10, Bradley Barcola thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang để Michael Olise tung cú sút quyết đoán, mở tỉ số cho "Les Bleus". Đây là bàn thắng thứ 3 của Olise chỉ sau bốn trận khoác áo tuyển Pháp, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của tài năng trẻ đang khoác áo Bayern Munich.

Mbappe lập công, Pháp thắng Ukraine ngày ra quân vòng loại World Cup- Ảnh 2.

Michael Olise ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Pháp

Sau bàn mở tỉ số, thầy trò Didier Deschamps liên tiếp tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Andriy Trubin phần nào giúp mành lưới Ukraine không phải rung lên thêm lần nào trong 45 phút đầu trận.

Sang hiệp 2, đội bóng Đông Âu bất ngờ vùng lên, trong đó cú đánh đầu của trung vệ Illia Zabarnyi – tân binh 63 triệu euro của PSG - đưa bóng chạm cột dọc khiến khung thành tuyển Pháp rung rinh. 

Tình hình đang xoay chuyển theo hướng thuận lợi cho Ukraine thì đến phút 82, tuyển Pháp lại tạo ra bước ngoặt.

Mbappe lập công, Pháp thắng Ukraine ngày ra quân vòng loại World Cup- Ảnh 4.

Kylian Mbappe ấn định chiến thắng cho "Les Bleus"

Xuất phát từ pha phản công nhanh, Aurelien Tchouameni tung đường chuyền chọc khe thông minh để Kylian Mbappe bứt tốc rồi tung dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 2-0. 

Đây là bàn thắng thứ 51 của ngôi sao Real Madrid trong màu áo tuyển quốc gia, giúp anh cân bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Thierry Henry và chỉ còn kém kỷ lục ghi 57 bàn của Olivier Giroud cho tuyển Pháp.

Mbappe lập công, Pháp thắng Ukraine ngày ra quân vòng loại World Cup- Ảnh 5.

Tuyển Pháp tự tin hướng đến ngôi đầu bảng khi chạm trán Iceland sau 4 ngày

Chiến thắng của "Gà trống Gauloise" bị che phủ bởi việc Desire Doue và Ousmane Dembélé lần lượt dính chấn thương. HLV Deschamps theo đó trao cơ hội cho tiền đạo trẻ Hugo Ekitike có màn ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia, giúp tân binh của Liverpool có thêm động lực trong thời gian tới.

Giành 3 điểm trọn vẹn, Pháp vẫn tạm xếp nhì bảng D bởi ở trận đấu cùng giờ, Iceland đã giành chiến thắng 5-0 trước Azerbajan để vượt lên dẫn đầu bảng đấu. 

Pháp sẽ tiếp chính Iceland ở lượt trận thứ nhì ngày 9-9 trên sân nhà Parc des Princes, trận đấu có ý nghĩa quan trọng xác định ứng viên mạnh nhất của bảng đấu này.

Ý thắng tưng bừng 5-0 trước Estonia trong trận cầm quân đầu tiên của tân HLV trưởng Gennaro Gattuso nhưng vẫn dậm chân ở vị trí thứ ba bảng G, xếp sau Na Uy và Israel. Thụy Sĩ giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Kosovo để dẫn đầu bảng B trong khi hai ngôi sao Ngoại hạng Anh là Viktor Gyokeres và Benjamin Sesko góp công trong trận hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Slovenia, chia nhau hai vị trí sau tuyển Ý.

Hy Lạp thắng Belarus 5-1 ở bảng C trong khi Israel đánh bại chủ nhà Moldova 4-0 ở bảng D cũng là những kết quả đáng chú ý khác ở lượt trận rạng sáng 6-9.

