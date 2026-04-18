Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc "giữ lửa" đoàn kết của già làng, chức sắc tôn giáo

Ngày 18-4, tại TP Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - tham dự chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình gặp mặt

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các vị già làng, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo giữ vai trò hết sức đặc biệt. Các vị chính là những "cột mốc niềm tin" ở cơ sở, là người giữ gìn nếp làng, kết nối cộng đồng, lan tỏa điều hay lẽ phải, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong những năm qua, các đơn vị quân đội trên địa bàn Nam Bộ đã tích cực tham gia công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Nhiều mô hình, chương trình mang ý nghĩa thiết thực như "Tết quân - dân", "Nghĩa tình quân dân", "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng", ... đã thực sự lan tỏa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, giữa quân đội với đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi các chức sắc tôn giáo

Trong những kết quả đó, có sự đóng góp của các già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo - những người đã đồng hành, hỗ trợ lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các đại biểu là các già làng, trưởng ấp, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người có uy tín

Trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo cần thực sự là người "giữ lửa" đoàn kết, là trung tâm quy tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết không để các thế lực xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các đơn vị quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận; đồng thời là lực lượng đi đầu trong giúp nhân dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và tặng quà tại Trường Giáo dục chuyên biệt TP Cần Thơ

Cùng ngày, Đại tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ, thăm Trường Giáo dục chuyên biệt TP Cần Thơ.