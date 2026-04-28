Thời sự

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân tại Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và công nhân - lao động

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, ngày 28-4, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam – đã đến thăm, tặng quà người có công và công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân tại Gia Lai - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người có công tại Gia Lai

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh đang thực hiện chính sách chăm lo đối với hơn 42.000 liệt sĩ, 5.573 Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng chục ngàn người có công với cách mạng. 

Công tác chăm lo, chi trả chế độ được triển khai đầy đủ, kịp thời; đời sống các gia đình chính sách cơ bản ổn định và từng bước được nâng lên.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và công nhân - lao động. Việc chăm lo không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. 

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; công nhân - lao động nỗ lực sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp này, đoàn công tác đã trao 300 suất quà (2,5 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách và công nhân khó khăn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân tại Gia Lai - Ảnh 2.

Đại tướng Nguyễn Trong Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Trước đó, tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc "giữ lửa" đoàn kết của già làng, chức sắc tôn giáo

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc "giữ lửa" đoàn kết của già làng, chức sắc tôn giáo

(NLĐO) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định các vị già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo là những "cột mốc niềm tin" ở cơ sở.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với nhiều đơn vị tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang Đà Nẵng nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung

(NLĐO) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Giám hiệu cùng cán bộ, giáo viên… nhà trường.

