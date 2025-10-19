HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đắk Lắk: Sau ít giờ ra quân, phát hiện hơn 100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau ít giờ ra quân, với 60 tổ công tác, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 117 tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Ngày 19-10, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk ra quân kiểm tra nồng độ cồn phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Đắk Lắk đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 18-10, Phòng CSGT đã đồng loạt triển khai 60 tổ công tác với 360 lượt cán bộ, chiến sĩ và 240 lượt công an cấp xã tham gia kiểm soát nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT đã triển khai trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán nhậu để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Sau ít giờ ra quân, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản xử lý 117 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó có 3 ô tô và 114 xe máy); tạm giữ 117 phương tiện theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, việc đồng loạt ra quân nhằm tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

"Lực lượng CSGT quyết tâm cao trong việc thực hiện chiến dịch kiểm soát nồng độ cồn với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đơn vị sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn" - lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

tỉnh Đắk Lắk tai nạn giao thông tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
