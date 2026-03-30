HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk kiện toàn nhân sự, có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Cao Nguyên

(NLĐO) - Ông Đỗ Hữu Huy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Cao Thị Hòa An tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh này

Chiều 30-3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, thông qua các nội dung theo thẩm quyền.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các nhân sự chủ chốt của HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh...

Theo đó, bà Cao Thị Hòa An (sinh năm 1973, quê quán tỉnh Nghệ An), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND tỉnh được HĐND tín nhiệm, bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Cao Thị Hòa An có trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân sư phạm hóa học.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bà An từng giữ nhiều chức vụ; năm 2020 làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Đến tháng 3-2025, Bộ Chính trị chuẩn y bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ngày 1-7-2025, bà An giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30-9-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà An được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22-1-2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà An được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 3.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Đỗ Hữu Huy (sinh năm 1980, quê quán TP Hải Phòng) có trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Điện tử viễn thông.

Từ năm 2007 đến nay, ông Đỗ Hữu Huy đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác. Từ tháng 2-2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 7 đến tháng 9 - 2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 30-9-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Đỗ Hữu Huy được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 20-3-2026: Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định ông giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO) - Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Ngô Chí Cường – Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Tái đắc cử Chủ tịch Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(NLĐO) - Ông Phạm Anh Tuấn được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Vĩnh Long bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

(NLĐO) – HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu các chức danh chủ chốt như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.

Tòa án nhân dân kỳ họp Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo