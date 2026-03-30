Chiều 30-3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, thông qua các nội dung theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các nhân sự chủ chốt của HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh...

Theo đó, bà Cao Thị Hòa An (sinh năm 1973, quê quán tỉnh Nghệ An), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND tỉnh được HĐND tín nhiệm, bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Cao Thị Hòa An có trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân sư phạm hóa học.

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bà An từng giữ nhiều chức vụ; năm 2020 làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Đến tháng 3-2025, Bộ Chính trị chuẩn y bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ngày 1-7-2025, bà An giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30-9-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà An được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22-1-2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà An được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Đỗ Hữu Huy (sinh năm 1980, quê quán TP Hải Phòng) có trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Điện tử viễn thông.

Từ năm 2007 đến nay, ông Đỗ Hữu Huy đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác. Từ tháng 2-2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 7 đến tháng 9 - 2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 30-9-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Đỗ Hữu Huy được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 20-3-2026: Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định ông giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.