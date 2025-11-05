Đắk Lắk ra lệnh cấm ra biển để ứng phó với bão số 13

Sáng 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh cấm không ra biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi đang có bão số 13 Kalmaegi.

Người dân di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ tránh bão số 13 Kalmaegi

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển thông báo cấm tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển từ 6 giờ ngày 5-11.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển trở lại sau bão; có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Trước cơn bão được dự báo rất mạnh, tỉnh Đắk Lắk ban hành lệnh cấm ra biển

Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh bão. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 13 và mưa lớn, lũ lụt trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 có cường độ rất mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trước đó với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.