Người lao động News

Thời sự Xã hội

Đắk Lắk ra lệnh cấm ra biển để ứng phó với bão số 13

Cao Nguyên

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi đánh bắt trên biển.

Sáng 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh cấm không ra biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi đang có bão số 13 Kalmaegi.

- Ảnh 1.

Người dân di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ tránh bão số 13 Kalmaegi

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển thông báo cấm tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển từ 6 giờ ngày 5-11.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển trở lại sau bão; có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn khi hành nghề.

- Ảnh 2.

Trước cơn bão được dự báo rất mạnh, tỉnh Đắk Lắk ban hành lệnh cấm ra biển

Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh bão. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 13 và mưa lớn, lũ lụt trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 có cường độ rất mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trước đó với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tin liên quan

Vì sao bão số 13 Kalmaegi dự báo mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông?

Vì sao bão số 13 Kalmaegi dự báo mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông?

(NLĐO) - Sáng ngày 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và còn có thể mạnh hơn.

Bão Kalmaegi đổ bộ tới 7 lần vào Philippines, có thể mạnh cực đại trên biển Đông

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích ở miền Trung Philippines.

Đắk Lắk: Yêu cầu 24 tàu cá tránh khỏi vùng nguy hiểm của bão Kalmaegi

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu 24 tàu cá di chuyển, tránh khỏi vùng nguy hiểm của bão Kalmaegi và chạy về nơi neo đậu an toàn.

tỉnh Đắk Lắk bão số 13 lệnh cấm biển cấm tàu thuyền ra biển
