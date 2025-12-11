Đảm bảo các điều kiện để các cấp Công đoàn hoạt động hiệu quả

Ngày 11-12, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại biểu tham dự hội nghị góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm 10 chương, 47 điều (giảm 1 chương, tăng 2 điều so với Điều lệ hiện hành). Trong đó, bổ sung 8 điều mới, sửa đổi, bổ sung nội dung của 21 Điều của Điều lệ hiện hành nhằm đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như phù hợp với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn quốc tế, các công ước, điều ước quốc tế về lao động, Công đoàn mà Việt Nam ký kết. Đa số đại biểu thống nhất với bố cục, kết cấu của dự thảo.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết sau khi sáp nhập, TPHCM có rất nhiều KCX-KCN, tập trung đông đảo công nhân lao động, mối quan hệ lao động phức tạp. Dự thảo Điều lệ có bổ sung nhóm Công đoàn đặc thù có Công đoàn các khu công nghiệp.

Do đó, ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng nên thống nhất mô hình này trên toàn quốc. Đặc biệt là tại TP HCM, càng cần phải thành lập Công đoàn tại KCX và KCN để kịp thời bám sát hoạt động của cơ sở để bảo vệ, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động.

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, góp ý cho dự thảo

Các đại biểu cho rằng Công đoàn phường, xã được đưa vào nhóm Công đoàn đặc thù, giao nhiều nhiệm vụ, song thiếu quy định về tổ chức bộ máy với mô hình này. Bên cạnh đó, việc giao nhiệm vụ chưa đi đôi với đảm bảo các điều kiện để thực thi nhiệm vụ sẽ dẫn đến việc Công đoàn phường, xã bị động trong hoạt động. Vì vậy, cần nghiên cứu, bổ sung các nội dung này vào Điều lệ.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng tại điều 2 của dự thảo có quy định quyền của đoàn viên, trong đó có quyền đề cử, ứng cử nhưng tại điều khoản quy định về nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị Công đoàn lại bỏ nội dung lấy phiếu giới thiệu các ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử, thay vào đó là lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách bầu cử. Sự thay đổi này dễ gây hiểu nhầm là không còn quyền ứng cử như trước. Do đó, cán bộ Công đoàn đề xuất xem xét lại nội dung này để có chỉnh sửa phù hợp.