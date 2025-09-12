Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 12-9, UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh T.X.B (20 tuổi, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị)

Theo thông tin ban đầu, tối 11-9, anh T.X.B điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua thôn Dinh Mười (xã Ninh Châu), xe máy do anh B. cầm lái bất ngờ va chạm với một ô tô tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh B. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.