Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mang hoa chúc mừng Hồng Thanh khi phim do anh đóng chính là "Thai chiêu tài" ra mắt khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng tham gia thảm đỏ và tặng cho Hồng Thanh đóa hoa. Anh chia sẻ: "Cách đây một tuần, tôi có xem phim và bất ngờ khi thấy trailer phim "Thai chiêu tài" được phát quảng bá trên màn ảnh. Trong trailer, tôi thấy có Hồng Thanh nhưng ấn tượng là tên phim nghe hơi ghê ghê. Vài ngày sau, tôi nhận được thiệp mời của Hồng Thanh. Tôi vui vì đây là tác phẩm tâm huyết của dàn ê-kíp đa phần là người trẻ từ đạo diễn đến diễn viên. Tôi sẽ xem phim và review trung thực nhất, chúc phim chiêu nhiều tài".

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa cho Hồng Thanh

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh - Ảnh 2.

Anh nhận lại hoa cảm ơn từ đạo diễn

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh - Ảnh 3.

Từ trái sang: Hồng Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Nhân Kiên, Tạ Lâm

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh - Ảnh 4.

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa cho Hồng Thanh

Nam diễn viên Hồng Thanh cho biết phim có nhiều cảnh khó nhưng phân đoạn anh thấy "rùng rợn" nhất là lúc đang diễn với hai nghệ sĩ gạo cội Minh Ngọc và Minh Phượng thì bất ngờ đạo diễn xỉu.

"Tôi thấy lúc đó mới là kinh dị. Nhưng sau đó, tôi rớt nước mắt, thấy thương đạo diễn trẻ vì đã nỗ lực rất nhiều cho phim, tất bật nhiều năm với tác phẩm tâm huyết" - Hồng Thanh kể.

Nữ diễn viên Tạ Lâm hạnh phúc với vai nữ chính đầu tay trên màn ảnh rộng. Cô nói nhiều áp lực, nhiều trải nghiệm lẫn kỷ niệm. Cô lúc nào cũng mong phim ra rạp để thấy mình diễn thế nào. Cô hài hước cảm ơn đạo diễn vì đã chọn vào vai một hoa khôi, nể phục sự tự tin này của anh.

"Thai chiêu tài" do Trần Nhân Kiên đạo diễn, thể loại kinh dị tâm lý. Nội dung phim theo chân hành trình đen tối của một nhân vật phản diện do Hồng Thanh thủ vai, mang nặng ẩn uất quá khứ, rơi vào vòng xoáy "tham, sân, si".

Câu chuyện được kể theo lối chương hồi, mở ra số phận của từng nhân vật, từng tầng lớp tội lỗi và những nỗi đau, những ám ảnh liên thế hệ được ví như những vòng luân hồi không lối thoát.

Sau thời gian học tập tại Busan Asian Film School, đạo diễn Trần Nhân Kiên trở lại với khát vọng đưa tiếng nói điện ảnh và văn hóa Việt Nam vươn xa trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Phim ra rạp từ 7-11.

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh - Ảnh 5.

Ê-kíp chính của phim tại sự kiện

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh - Ảnh 6.

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh - Ảnh 7.

Đàm Vĩnh Hưng Minh Ngọc Minh Phượng Hồng Thanh Thai chiêu tài Tạ Lâm
