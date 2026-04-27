Đan Trường cùng con trai hát Sử ca

Đan Trường ghi điểm tuyệt đối

Đan Trường và con trai Thiên Từ cùng chung sân khấu

Hòa chung không khí thiêng liêng của cả nước hướng về cội nguồn nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 Âm lịch) năm 2026, nam ca sĩ Đan Trường chính thức phát hành video màn trình diễn "Liên khúc Sử ca: Hào khí Việt Nam - Dòng máu Lạc Hồng" song ca cùng con trai Mathis Thiên Từ.

Tiết mục hoành tráng này được trích từ Live Concert 30 năm "Dấu ấn thanh xuân" diễn ra vào cuối năm 2025, ra mắt như một lời tri ân sâu sắc gửi đến công đức to lớn của các Vua Hùng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Nhìn lại chuỗi thành công rực rỡ của Live Concert "Dấu ấn thanh xuân", tiết mục liên khúc sử ca từng là một trong những khoảnh khắc bùng nổ và để lại dư âm sâu đậm nhất. Dưới cơn mưa lất phất của đêm diễn, Đan Trường cùng con trai Thiên Từ đã mang đến một hình ảnh đậm chất điện ảnh khi tự tin cưỡi ngựa vòng quanh sân khấu.

Với sự hỗ trợ của 16 diễn viên kỵ binh từ đội Vietgangs SG và 24 nghệ sĩ múa, không gian âm nhạc đã được dàn dựng hoành tráng như một lễ hội lịch sử.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hơn 50 bộ trang phục truyền thống từ Thiên Sơn Cổ Phục đã khoác lên tiết mục một vẻ đẹp văn hóa chuẩn mực và tráng lệ. Khán giả không chỉ choáng ngợp trước quy mô đầu tư hình ảnh mà còn dành "cơn mưa" lời khen cho chất giọng kỹ thuật, phong độ vững vàng và đầy nội lực của Đan Trường dù đã hoạt động nghệ thuật 3 thập kỷ.

Giọng hát hào sảng ấy quyện hòa cùng sự hồn nhiên của bé Thiên Từ đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người hâm mộ, tạo nên một bức tranh âm nhạc giao thoa giữa các thế hệ.

Đan Trường dạy con trai hát sử ca

Chia sẻ về quyết định phát hành thước phim đắt giá này đúng dịp Giỗ Tổ, Đan Trường xúc động bày tỏ: "Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, mỗi người con đất Việt đều thành kính hướng về cội nguồn, tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các Vua Hùng trong sự nghiệp dựng nước. Trong không khí thiêng liêng và đầy tự hào ấy, tôi mong muốn gửi đến khán giả những giai điệu hào hùng nhất. Hy vọng liên khúc "Sử ca" này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về bề dày lịch sử 4.000 năm và tình yêu quê hương thiết tha trong trái tim mỗi chúng ta".

Ấn tượng giọng ca Đan Trường và con trai Thiên Từ

Việc lựa chọn hai ca khúc kinh điển của cố nhạc sĩ Bảo Phúc và nhạc sĩ Lê Quang, qua bàn tay hòa âm phối khí mới mẻ của Duy Sơn, không chỉ là sự ngợi ca quá khứ vinh quang mà còn cổ vũ tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn của dân tộc. Tác phẩm truyền tải khát vọng vươn mình kiến thiết đất nước trong thời đại mới của "con cháu Rồng Tiên".

Liên khúc sử ca- Hào khí Việt Nam và Dòng máu Lạc Hồng của Đan Trường và con trai Thiên Từ

Với riêng Đan Trường, màn trình diễn này mang một ý nghĩa cá nhân vô cùng đặc biệt khi anh được sát cánh cùng cậu con trai nhỏ sau ba ngày ròng rã tập luyện cưỡi ngựa. Nam ca sĩ tâm sự: "Thiên Từ không chỉ là nguồn động lực to lớn trong cuộc sống mà còn giúp tôi vững vàng hơn trên chặng đường làm nghề. Những nỗ lực của tôi ngày hôm nay đều xuất phát từ mong muốn con trai sau này lớn lên sẽ luôn tự hào về ba, và quan trọng hơn là luôn trân trọng, tự hào về dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong huyết quản của chính mình".

Khép lại bức thông điệp bằng âm nhạc nhân ngày mùng 10 tháng 3, Đan Trường không quên gửi lời tri ân đến những cá nhân, tập thể đã cùng anh kiến tạo nên một dấu ấn thanh xuân rực rỡ. "Tôi xin trân trọng cảm ơn các nhạc sĩ, các ê-kíp hỗ trợ đã cống hiến hết mình để tạo nên một tiết mục hoành tráng và giàu cảm xúc. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thật ý nghĩa, bình an và trọn vẹn" - nam ca sĩ nói thêm.