Giải trí

Dàn anh trai "say hi" làm nên khoảnh khắc tự hào với lá cờ đỏ sao vàng

Yến Anh

(NLĐO)- Màn trình diễn "Khát vọng là người Việt - Còn gì đẹp hơn" với lá cờ đỏ sao vàng tạo nên khoảnh khắc đầy tự hào tại sân khấu "Anh trai say hi"

Tổ chức ngay sau ngày hội lớn của toàn dân, dàn Anh trai "say hi" đã cùng nhau thể hiện tinh thần yêu nước qua những tiết mục trong "A White Valentine concert".

Dàn anh trai "say hi" làm nên khoảnh khắc tự hào với lá cờ đỏ sao vàng - Ảnh 1.

Dàn anh trai "say hi" làm nên khoảnh khắc tự hào với lá cờ đỏ sao vàng

Concert mở màn bằng liên khúc "Khát vọng là người Việt - Còn gì đẹp hơn" với phần trình diễn của các anh trai buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Sơn.K, CONGB, Jey B. Hình ảnh các nghệ sĩ trẻ cầm lá cờ đỏ sao vàng hòa giọng trong hai ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc nhanh chóng trở thành điểm nhấn cảm xúc đầu tiên của đêm nhạc, khi âm nhạc kết hợp cùng biểu tượng quốc kỳ khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết mạnh mẽ từ khán giả.

Việc lựa chọn mở màn bằng hai ca khúc mang tinh thần Việt Nam trong một concert âm nhạc trẻ trung như Anh trai "say hi" 2025 cũng góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Khoảnh khắc này càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra ngay sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (15-3) - ngày hội lớn của toàn dân, tạo nên sự cộng hưởng về tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc trong không khí của đêm nhạc.

Dàn anh trai "say hi" làm nên khoảnh khắc tự hào với lá cờ đỏ sao vàng - Ảnh 2.

Màn trình diễn "Khát vọng là người Việt - Còn gì đẹp hơn" với lá cờ đỏ sao vàng của các anh trai

Tiếp nối mạch năng lượng của chương trình, loạt ca khúc "Chill guys ngon zai", "Độc nhất vô nhị", "Người yêu chưa sinh ra" lần lượt được mang lên sân khấu với những dàn dựng giàu tính thị giác.

Không khí concert tiếp tục được đẩy lên cao trào qua chuỗi tiết mục "Ngất ngây con gà tây", "Ai yêu anh nhất", "Người như anh xứng đáng cô đơn", "HERMOSA", cùng màn trình diễn lần đầu tại concert của ca khúc "So good". Sự đan xen giữa các màu sắc âm nhạc và phần dàn dựng sân khấu đã góp phần giữ nhịp năng lượng xuyên suốt cho đêm diễn.

Dàn anh trai "say hi" làm nên khoảnh khắc tự hào với lá cờ đỏ sao vàng - Ảnh 3.

"A White Valentine concert" thu hút đông đảo khán giả

Đáng chú ý, concert cũng lần đầu mang đến phần trình diễn liên khúc Best 5 gồm "Yêu yêu yêu", "Thương thương thương", "Đường chân trời", "Chờ anh về" và "It's Gon' Be Alright".

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của các tiết mục kết hợp cùng khách mời nữ. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện trong hai màn trình diễn "Make up" và "Đa nghi", ca sĩ Min với tiết mục "Hơn là bạn", trong khi Em xinh 52Hz mang đến phần trình diễn "Em đã chờ anh bao lâu".

Riêng tiết mục "Sớm muộn thì" với sự góp mặt của Em Xinh Lamoon trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khi hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng trong phần điệp khúc quen thuộc, khi tiếng hát của khán giả vang lên đồng thanh, tạo nên một "dàn đồng ca" đầy cảm xúc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ vang vọng khắp sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Dàn anh trai "say hi" làm nên khoảnh khắc tự hào với lá cờ đỏ sao vàng - Ảnh 4.

Điểm nhấn đáng chú ý của concert là tiết mục "Vũ trụ song tấu"

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của concert là tiết mục "Vũ trụ song tấu", lần đầu được triển khai dưới hình thức live band tại sân khấu Anh trai "say hi" 2025, đồng thời cũng là lần đầu xuất hiện trong toàn bộ Vũ Trụ "Say Hi". Màn mashup quy tụ các ca khúc "Gã săn cá", "Ba chìm bẩy nổi", "To your ex", "Hề", "Ảo ảnh", "Đã từng", "So đậm", "Cách yêu đúng điệu" với phần trình diễn của các anh trai Sơn.K, buitruonglinh, Jaysonlei, Thái Ngân; Em xinh Yeolan, Muộii, MAIQUINN. Âm nhạc được thể hiện cùng dàn nhạc cụ gồm trống jazz, trống điện, guitar bass, guitar điện, piano điện, guitar thùng và violin, tạo nên một không gian trình diễn giàu năng lượng và cảm xúc.

Giai điệu của "Forever say hi" vang lên như một lời chào khép lại hành trình cảm xúc của concert. Trên sân khấu, 30 Anh trai cùng hòa giọng trong những câu hát quen thuộc: "Vẫy tay chào nhé, tạm biệt nhé / Nơi chúng ta có nhau / Ký ức vẫn nguyên vẹn đó…", trong khi hàng nghìn khán giả dưới khán đài đồng loạt hát theo, tạo nên một "dàn đồng ca" đầy cảm xúc.

Dàn anh trai "say hi" làm nên khoảnh khắc tự hào với lá cờ đỏ sao vàng - Ảnh 6.

Giai điệu của "Forever say hi" vang lên như một lời chào của các anh trai

Ở đoạn cuối, thông điệp "We never say goodbye - We say hi" vang lên như một lời hẹn thay cho lời chia tay. Không chỉ khép lại một đêm nhạc, "Forever say hi" còn trở thành lời tri ân gửi đến khán giả - những người đã luôn đồng hành cùng các Anh trai trên hành trình của chương trình gần một năm vừa qua.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" cùng thắng Giải Mai Vàng

(NLĐO) - Cả hai chương trình trong thời gian qua đã nhận được sự hưởng ứng và quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả.

