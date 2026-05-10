Thời sự

“Đàn chim lạ” ở khu sinh thái Cồn Chim là loài quý hiếm

Đức Anh

(NLĐO) – "Đàn chim lạ" xuất hiện ở khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã được xác định là cò nhạn.

Sáng 10-5, ông Trương Xuân Đưa, Trưởng Trạm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp (thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai), cho biết qua theo dõi và quan sát thực tế, đàn chim nói trên có đầy đủ đặc điểm nhận dạng của cò nhạn (còn gọi là cò ốc).

Xác định “đàn chim lạ” ở đầm Thị Nại là loài quý hiếm - Ảnh 1.

2 con cò nhạn quý hiếm xuất hiện trong khu sinh thái Cồn Chim

Theo ông Đưa, đàn cò có mỏ đặc trưng, chân dài, cổ vươn và dáng đứng điển hình của loài. Tại khu sinh thái Cồn Chim, bước đầu ghi nhận khoảng 150 cá thể.

Ban ngày, phần lớn đàn cò bay đi kiếm ăn ở các vùng lân cận; đến chiều tối, chúng quay về Cồn Chim để trú ngụ. Đây là tập tính quen thuộc của các loài chim nước.

Cò nhạn là loài chim quý hiếm, đã được ghi nhận tại một số địa phương như Quảng Trị, Đắk Lắk. Việc xuất hiện với số lượng lớn tại khu sinh thái Cồn Chim được đánh giá là tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, năm 2025, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều cá thể chim lạ tại Cồn Chim và nghi là cò nhạn. 

Hiện cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, vận động người dân không săn bắt, bẫy, bắn hay xua đuổi đàn chim; đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ loài quý hiếm.

Xác định “đàn chim lạ” ở đầm Thị Nại là loài quý hiếm - Ảnh 2.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 ha, nằm giữa vùng đầm phá Thị Nại

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 ha, nằm giữa đầm Thị Nại, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Đây là nơi cư trú của nhiều loài chim bản địa và chim di cư, đồng thời là điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút du khách trong những năm gần đây.

Bất ngờ đàn chim quý hiếm hàng trăm con xuất hiện ở đầm Thị Nại

Bất ngờ đàn chim quý hiếm hàng trăm con xuất hiện ở đầm Thị Nại

(NLĐO) - Sự xuất hiện của đàn chim quý hiếm khoảng 100 cá thể tại Cồn Chim (Gia Lai) đang thu hút sự quan tâm của ngành chức năng và người dân địa phương.

Ngao du đầm Thị Nại

(NLĐO) - Được ví như “lá phổi xanh” của TP Quy Nhơn, đầm Thị Nại là đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Bình Định với hệ sinh thái phong phú và nhiều thắng cảnh đẹp.

Đi câu trên đầm Thị Nại

Thị Nại là lá phổi xanh của một vùng rộng lớn, nằm ở phía Đông Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, mang tính đặc thù về đa dạng sinh học của tỉnh Bình Định. Anh Út Văn, một ngư dân gắn bó với đầm hơn 10 năm, vỗ vai tôi: “Mi có rảnh thì đi câu với tụi này một chuyến, bảo đảm không vui không ăn tiền. Ăn cá mú mệt nghỉ luôn”.

