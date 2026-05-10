Sáng 10-5, ông Trương Xuân Đưa, Trưởng Trạm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp (thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai), cho biết qua theo dõi và quan sát thực tế, đàn chim nói trên có đầy đủ đặc điểm nhận dạng của cò nhạn (còn gọi là cò ốc).

Theo ông Đưa, đàn cò có mỏ đặc trưng, chân dài, cổ vươn và dáng đứng điển hình của loài. Tại khu sinh thái Cồn Chim, bước đầu ghi nhận khoảng 150 cá thể.

Ban ngày, phần lớn đàn cò bay đi kiếm ăn ở các vùng lân cận; đến chiều tối, chúng quay về Cồn Chim để trú ngụ. Đây là tập tính quen thuộc của các loài chim nước.

Cò nhạn là loài chim quý hiếm, đã được ghi nhận tại một số địa phương như Quảng Trị, Đắk Lắk. Việc xuất hiện với số lượng lớn tại khu sinh thái Cồn Chim được đánh giá là tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, năm 2025, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều cá thể chim lạ tại Cồn Chim và nghi là cò nhạn.

Hiện cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, vận động người dân không săn bắt, bẫy, bắn hay xua đuổi đàn chim; đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ loài quý hiếm.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 ha, nằm giữa đầm Thị Nại, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Đây là nơi cư trú của nhiều loài chim bản địa và chim di cư, đồng thời là điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút du khách trong những năm gần đây.