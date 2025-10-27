"Bào giải" kiếm tiền, tay vợt pickleball gây bức xúc với khán giả và đồng nghiệp

Ngày 26-10, cộng đồng pickleball Việt Nam dậy sóng vì vụ việc liên quan đến tay vợt Trần Ngọc Triệu (biệt danh Triệu Cầu Lông), người bị cho là ham tiền khi "chạy show" tận ba giải đấu trong cùng một ngày từ Bắc chí Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bộ môn đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Đặc biệt, tay vợt này còn thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và xem thường đồng đội và đối thủ.

Theo đó, Triệu và Trịnh Linh Giang đã vượt qua các trận vòng loại để có mặt tại chung kết của D-Joy Tour ở TP HCM diễn ra tối 26-10. Trong ngày 25-10, anh bất ngờ bay ra Bắc để dự một giải ở Bắc Ninh và một giải đấu khác tại Hà Nội vào ngày hôm sau.

Việc không thể góp mặt ở chung kết của giải đấu tại thủ đô, Triệu đã quyết định bỏ luôn trận tranh hạng 3 để bay vào TP HCM dự chung kết đôi nam cùng Giang.

Ban tổ chức đã cùng cặp đối thủ Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức chấp nhận dời giờ thi đấu đến 21 giờ 30 vì chuyến bay của Triệu bị trễ do mưa lớn.

Tuy nhiên, dù được BTC cử người đi xe máy đón để tránh ùn tắc, Triệu vẫn đến sân gần 23 giờ. Khi đó, Hoàng Nam và Xuân Đức đã quyết định không thi đấu vì "mất lửa", khiến ban tổ chức xử thua cặp Triệu - Linh Giang. Nhiều khán giả có mặt cổ vũ chờ đợi trận chung kết buộc phải ra về trong thất vọng.

Triệu Cầu Lông và sự thiếu chuyên nghiệp gây ảnh hưởng đến các giải đấu và đối thủ

Theo chia sẻ của Lý Hoàng Nam, anh và đồng đội đã kiên nhẫn chờ với mong muốn có một trận chung kết trọn vẹn. Đây cũng cho thấy việc Nam và đồng đội thể hiện tinh thần fair-play và tôn trọng khán giả, và chính đối thủ.

Tuy nhiên, việc Triệu đến trễ khiến Xuân Đức - một VĐV trẻ vẫn đang đi học cấp 3 và tranh thủ thời gian có mặt ở chung kết - rơi vào tình trạng mệt mỏi, ức chế sau thời gian dài chờ đợi. Nguyên nhân chính khiến Lý Hoàng Nam và Đức không chấp nhận thi đấu khi Triệu có mặt ở sân.

"Đức nói với mọi người là em đã mệt từ lúc 21 giờ rồi, nếu vào sân cũng không đánh nổi, nên Nam đã chốt quyết định cuối cùng: không đánh. Việc này ảnh hưởng đến khán giả đang chờ đợi, Nam và Đức gửi lời xin lỗi đến các khán giả, mong mọi người thông cảm.

Bản thân Nam và Đức cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tham gia trận chung kết. Sau khi đánh xong trận chung kết đôi nam nữ, Đức đã đi học và quay lại sân để chuẩn bị đánh tiếp trận chung kết này" - Lý Hoàng Nam bày tỏ.

Trước sự việc này, ban tổ chức giải cũng bộc lộ sự thiếu quyết đoán và quá dễ dãi với các vận động viên.

Sau "sự cố" đáng tiếc này, không chỉ BTC giải D-Joy mà nhiều giải đấu khác cần rút kinh nghiệm sâu sắc, siết chặt quy định về giờ giấc và kỷ luật thi đấu.

Việc áp dụng các chế tài nghiêm khắc là cần thiết để bảo đảm tính chuyên nghiệp, tôn trọng khán giả và gìn giữ uy tín cho chính các giải đấu.

Bởi sự thiếu chuyên nghiệp của Triệu Cầu Lông không chỉ làm "vỡ trận" chung kết ở TP HCM, anh còn bỏ dở trận tranh hạng 3 ở Hà Nội. Trùng hợp là tại giải này, trận chung kết cũng bị hủy do tay vợt Việt kiều Quang Dương rút lui vì chấn thương, khiến ngày thi đấu cuối không có trận nào diễn ra.



Hành động "bào giải" của Triệu Cầu Lông bị đánh giá là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp, coi thường đối thủ, ban tổ chức và người hâm mộ.

Cộng đồng pickleball Việt Nam cũng đang đồng loạt lên án, cho rằng cần có án phạt nghiêm khắc để răn đe, bảo vệ hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của phong trào pickleball trong nước.