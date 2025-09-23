Dân phản ánh 3 quán nhậu trước trường học mở nhạc "tra tấn", phường ở Đà Nẵng xử lý ngay

Trên ứng dụng Góp ý Đà Nẵng, mới đây, người dân phản ánh về tình trạng các quán nhậu đối diện Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân.

Theo phản ánh, thời gian qua, các quán nhậu đối diện Trường Tiểu học Kim Đồng mở nhạc sôi động, nhạc mạnh, remix âm lượng quá lớn vào các buổi tối ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống, việc học hành của học sinh và nghỉ ngơi của dân cư gần đó. Sự việc đã phản ánh nhiều lần đến chính quyền khối phố, phường nhưng 2 năm nay không giảm được.

Người dân phản ánh các quán nhậu nằm trên đường Nguyễn Tất Thành - đối diện Trường Tiểu học Kim Đồng thường xuyên mở nhạc với âm lượng lớn gây bức xúc cho người dân

"Tại sao việc một quán bán ăn uống, mở nhạc như quán Bar như vậy, trong không gian mở (không trong phòng kín, cách âm) lại tồn tại với phản ảnh người dân nhưng không khắc phục được????

Người dân chúng tôi sau giờ làm việc trên cơ quan, đến tối về nhà cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, con cái cần yên tĩnh để học hành mà khó thực hiện tại một nơi đô thị văn minh như vậy?" – ý kiến của người dân nêu.

Phản hồi nội dung này, UBND phường Tam Kỳ cho biết ngay khi nhận phản ảnh của người dân qua tổng đài 1022, UBND phường đã chỉ đạo trực tiếp các ban, ngành có liên quan kiểm tra, xác minh thông tin và kiên quyết xử lý khi phát hiện vi phạm.

UBND phường Tam Kỳ đã tổ chức ngay buổi làm việc với chủ 3 quán nhậu là Cỏ Garrden, Khói Beer, Overnight (thuộc khối phố Mỹ Đông, phường Tam Kỳ đối diện với Trường Tiểu học Kim Đồng).

Kết quả rà soát, xác minh, xác định 3 quán nhậu trên trong quá trình kinh doanh có mở nhạc lớn phục vụ khách, đã trực tiếp ảnh hưởng đến khu dân cư.

UBND phường An Mỹ trước đây, sau đó là UBND phường Tam Kỳ đã nhiều lần nhận được phản ánh của nhân dân về việc các quán này mở âm thanh lớn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Tại những lần nhận phản ánh, các ban, ngành chức năng đã cử cán bộ trực tiếp đến kiểm tra, xác minh tại cơ sở kinh doanh và trực tiếp yêu cầu chủ cơ sở giảm cường độ âm thanh không làm gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Ngoài ra, Công an phường đã chủ động mời các hộ kinh doanh tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về việc sử dụng âm thanh phù hợp không gây ảnh hưởng đến người dân.

Theo người dân, sau khi có sự vào cuộc xử lý của UBND phường Tam Kỳ, những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại khu vực đã giảm hơn. Người dân đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục giám sát, xử lý mạnh tay nếu tình trạng trên tái diễn.