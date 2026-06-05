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Giải trí

Dàn sao hạng A, hoa hậu và nam vương hội tụ ra mắt series thực tế WOW HO CHI MINH CITY

Thùy Trang

(NLĐO) - Hơn 50 người nổi tiếng hội tụ tại buổi họp báo ra mắt series truyền hình thực tế WOW HO CHI MINH CITY, quảng bá văn hóa - du lịch TP HCM.

WOW HO CHI MINH CITY ra mắt rôm rả

Dàn sao hạng A, hoa hậu và nam vương hội tụ tại họp báo ra mắt series thực tế WOW HO CHI MINH CITY - Ảnh 1.

Dàn sao hạng A, hoa hậu và nam vương hội tụ tại họp báo ra mắt series thực tế WOW HO CHI MINH CITY

Buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế WOW HO CHI MINH CITY diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, người đẹp và đại diện các cơ quan truyền thông.

Ngay từ thảm đỏ, sự kiện đã thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn khách mời đình đám cùng nhiều thế hệ hoa hậu, nam vương.

Nổi bật là sự xuất hiện của các tour guide chính thức của chương trình gồm diễn viên Steven Nguyễn, diễn viên Khả Như, Hoa hậu Khánh Vân và nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40.

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như NSƯT Kim Tuyến, đạo diễn Huỳnh Lập, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, Đỗ Nhật Hoàng, các ca sĩ Lohan, Tiêu Minh Phụng, Nhâm Phương Nam, Tùng Maru cùng MC Nguyên Khang và Liêu Hà Trinh. Cặp đôi Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện tại sự kiện.

Đặc biệt, họp báo trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn nhan sắc nổi bật gồm Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Như Vân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Miss Supranational Vietnam 2025 Võ Cao Kỳ Duyên, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh cùng nhiều hoa hậu, á hậu và nam vương vừa đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Dàn sao hạng A, hoa hậu và nam vương hội tụ tại họp báo ra mắt series thực tế WOW HO CHI MINH CITY - Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ đến buổi ra mắt

Trong số các khách mời, Hoa hậu Hương Giang nhận được nhiều sự chú ý. Dù vừa trở về sau hành trình tham dự Miss Grand International All Stars 2026 với thành tích Á hậu 2 và đang tất bật với lịch trình dày đặc, cô vẫn có mặt để chúc mừng ê-kíp sản xuất.

Chia sẻ tại chương trình, Hương Giang cho biết cô đặc biệt yêu thích ý tưởng quảng bá TP HCM thông qua các trải nghiệm thực tế của người nổi tiếng.

"Đây là một dự án rất ý nghĩa. Cuối tháng này tôi dự định tổ chức fan meeting và mời nhiều bạn bè quốc tế đến TP HCM. Tôi hy vọng có thể giới thiệu cho họ những nét đẹp đặc trưng của thành phố, từ văn hóa, con người đến các dịch vụ rất riêng mà chỉ nơi đây mới có", người đẹp nói.

Trong khi đó, Steven Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi bay từ miền Bắc vào TP HCM tham dự họp báo rồi ngay lập tức trở lại phim trường để tiếp tục công việc. Nam diễn viên cho biết anh cảm thấy tự hào khi được đồng hành cùng chương trình vì đây là cơ hội để khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị về thành phố.

Ấn tượng với WOW HO CHI MINH CITY

Dàn sao hạng A, hoa hậu và nam vương hội tụ tại họp báo ra mắt series thực tế WOW HO CHI MINH CITY - Ảnh 3.

Huỳnh Lập tham dự chương trình dù đang quay Anh trai vượt ngàn chông gai khá bận rộn

Hoa hậu Khánh Vân cũng bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia dự án với tư cách một người con sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Theo cô, chương trình giúp khán giả có thêm góc nhìn mới về những địa điểm quen thuộc nhưng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và lịch sử.

Khả Như tiết lộ cô đặc biệt thích trải nghiệm khám phá thành phố bằng xe máy. Với nữ diễn viên, WOW HO CHI MINH CITY không đơn thuần là một chương trình truyền hình mà còn là món quà dành cho những người yêu mến và gắn bó với TP HCM.

Ở góc độ khách mời trải nghiệm, nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ những cảm xúc thú vị sau khi tham gia ghi hình. Ninh Anh Bùi cho biết dù đã sinh sống và làm việc tại TP HCM nhiều năm nhưng chương trình vẫn giúp anh khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về thành phố. Đạo diễn Huỳnh Lập thì ví mỗi chuyến ghi hình như một kỳ nghỉ thư giãn, nơi anh được trải nghiệm thay vì phải diễn xuất.

Theo ê-kíp sản xuất, WOW HO CHI MINH CITY gồm 20 tập, thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng VietNamLove do T Production đầu tư thực hiện. Mỗi tập là một hành trình khám phá văn hóa, du lịch, ẩm thực và nhịp sống của TP HCM cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

Dàn sao hạng A, hoa hậu và nam vương hội tụ tại họp báo ra mắt series thực tế WOW HO CHI MINH CITY - Ảnh 4.

50 nghệ sĩ tham gia chương trình

Năm tour guide của chương trình gồm Khả Như, Ái Phương, Khánh Vân, Steven Nguyễn và Thầy Beo U40. Đây cũng là lần đầu tiên các nghệ sĩ đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch trong một chương trình thực tế.

Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết sau thành công của các dự án du lịch cộng đồng trước đây, ê-kíp mong muốn kể câu chuyện về một TP HCM năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu văn hóa thông qua góc nhìn gần gũi của nghệ sĩ.

Với sự tham gia của hơn 50 người nổi tiếng trong vai trò "Đại sứ du lịch", WOW HO CHI MINH CITY được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Bác. Chương trình chính thức phát sóng từ ngày 5-6 trên HTV7 và nền tảng YouTube của T Production.


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(NLĐO) - Steven Nguyễn, Khả Như, Khánh Vân, Ái Phương, Thầy Beo U40 làm tour guide của series truyền hình thực tế về văn hoá - du lịch thú vị nhất mùa hè này.

chương trình truyền hình truyền hình thực tế WOW HO CHI MINH CITY
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