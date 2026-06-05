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Giải trí

Điểm đến trải nghiệm và check in mùa hè dành cho giới trẻ

Thùy Trang

(NLĐO) - Chương trình "Pop-up Blokees tại FAHASA" với nhiều trải nghiệm sáng tạo dành cho cộng đồng yêu thích mô hình lắp ráp.

FAHASA và TOTY hợp tác mang đến không gian trải nghiệm sáng tạo

Điểm đến trải nghiệm và check in mùa hè dành cho giới trẻ - Ảnh 1.

Điểm đến trải nghiệm và check in mùa hè dành cho giới trẻ

Chương trình chính thức diễn ra vào ngày 5-6 tại Nhà sách FAHASA Phú Lâm (TP HCM); đồng thời triển khai khu vực trưng bày Pop-up Blokees tại Nhà sách FAHASA Tân Phú (TP HCM) và Nhà sách FAHASA Long Biên (Hà Nội).

Không chỉ là khu vực trưng bày sản phẩm, Pop-up Blokees 2026 còn được đầu tư như một điểm đến trải nghiệm và check-in mùa hè dành cho giới trẻ, gia đình và cộng đồng yêu thích mô hình.

Không gian được thiết kế theo chủ đề Pop-Culture hiện đại với nhiều góc trưng bày nổi bật, khu vực tương tác và trải nghiệm sáng tạo lấy cảm hứng từ các thương hiệu nổi tiếng như Transformers, Star Wars, DC Comics, Evangelion… hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc khám phá thú vị trong mùa hè năm nay.

Sự kiện lần này đánh dấu bước hợp tác giữa FAHASA và TOTY trong việc phát triển mô hình bán lẻ kết hợp trải nghiệm hiện đại. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động đồng hành cùng chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA, góp phần mang đến nhiều sân chơi sáng tạo và hoạt động trải nghiệm dành cho khách hàng trên toàn hệ thống.

Điểm đến trải nghiệm và check in mùa hè dành cho giới trẻ - Ảnh 2.

Những trải nghiệm thú vị dành cho giới trẻ

Blokees là thương hiệu mô hình lắp ráp bản quyền quốc tế nổi tiếng với hệ thống IP đa dạng từ nhiều thương hiệu giải trí hàng đầu thế giới như Transformers, Marvel, Jurassic World, DC Comics, Star Wars, Evangelion và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Các sản phẩm Blokees được đông đảo người chơi và nhà sưu tầm yêu thích nhờ thiết kế sáng tạo, khả năng lắp ráp linh hoạt, tính tương tác cao và giá trị sưu tầm dành cho nhiều độ tuổi.

Tại Pop-up Blokees 2026, khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận sớm nhiều dòng sản phẩm mới được phát hành đồng thời với thị trường quốc tế, nổi bật gồm Sản phẩm độc quyền FAHASA: Blokees Model Kits - Transformers (Limited Model Kit) với giá bán 999.000 đồng/sản phẩm, số lượng giới hạn chỉ 90 sản phẩm và chính thức ra mắt cùng ngày với thị trường thế giới vào ngày 5-6. Các dòng sản phẩm mới thuộc nhóm Star Wars và DC Comics. Các bộ sưu tập cao cấp thuộc dòng Evangelion dành cho người chơi và nhà sưu tầm…

Quà khủng và workshop hấp dẫn

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Sẽ có nhiều buổi workshop thú vị dành cho bạn trẻ

Từ nay đến 21-6, khách hàng tham gia chương trình tại 3 Nhà sách FAHASA Phú Lâm, Tân Phú và Long Biên sẽ được hưởng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Nổi bật là chương trình "Săn cực phẩm Blokees - Độc quyền FAHASA Pop-up", áp dụng cho 100 hóa đơn đầu tiên mua sản phẩm Transformers từ 399.000 đồng tại mỗi điểm Pop-up với các quà tặng giới hạn gồm mô hình Unicron trong suốt, hộp lưu trữ Ark Storage Box cao cấp và túi trưng bày Blokees.

Khách hàng mua các sản phẩm thuộc dòng Blokees GV còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn trực tiếp tại quầy để sở hữu các phiên bản Alloy Luster Surge giới hạn.

Đối với cộng đồng yêu thích Anime và Pop-Culture, chương trình mang đến nhiều ưu đãi riêng dành cho các dòng Evangelion và Sakura Miku với các quà tặng độc quyền như Mouse Pad Action Edition Evangelion, huy hiệu nam châm kim loại Evangelion và nam châm tủ lạnh 3D Sakura Miku phiên bản giới hạn.

Điểm đến trải nghiệm và check in mùa hè dành cho giới trẻ - Ảnh 4.

Pop-up Blokees không chỉ là khu vực trưng bày sản phẩm mà còn là nơi để các bạn nhỏ và cộng đồng yêu thích mô hình có thể cùng nhau trải nghiệm, sáng tạo và kết nối.

Song song đó, FAHASA và TOTY tổ chức chuỗi Workshop cuối tuần tại Nhà sách FAHASA Phú Lâm vào các ngày 5 và 7-6, 13 và 14-6, 20 và 21-6 với nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo như "Chế tạo Siêu xe Blokees Wheels" và "Trở thành Nghệ sĩ IDW Transformers", giúp khách hàng tự tay thiết kế, tô màu và cá nhân hóa các mô hình theo phong cách riêng.

Thông qua chương trình Pop-up Blokees 2026, FAHASA và TOTY mong muốn mang đến một không gian trải nghiệm sáng tạo, nơi các em thiếu nhi, gia đình và cộng đồng yêu thích mô hình có cơ hội giao lưu, học hỏi, khám phá và phát triển tư duy thông qua những sản phẩm giải trí mang tính giáo dục cao.


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trải nghiệm check in Fahasa Pop-up Blokees
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