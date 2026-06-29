Dàn sao "Hoa của quỷ" tụ họp tại đám cưới "Juliet xứ Hàn"

Đám cưới của Moon Chae-won có sự tham gia của các diễn viên: Lee Jun-ki, Kim Ji-hoon, Jang Hee-jun…

Trong đó, Lee Jun-ki, Kim Ji-hoon, Jang Hee-jin đều góp mặt trong phim "Hoa của quỷ" do Moon Chae-won đóng nữ chính. Ngoài các diễn viên, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim cũng tụ họp trong đám cưới.

Ê-kíp "Hoa của quỷ" có dịp tụ hội nhờ đám cưới Moon Chae-won

"Cuối cùng cũng gặp lại ê-kíp "Hoa của quỷ" nhờ đám cưới Moon Chae-won. Thật vui khi hội ngộ, hẹn gặp lại sớm! Moon Chae-won thực sự xinh đẹp, chúc mừng hạnh phúc" – nhạc sĩ Jung Se-rin thổ lộ trên trang mạng xã hội.

Đám cưới của Moon Chae-won được tổ chức tại một địa điểm không được tiết lộ ở Seoul. Vì tôn trọng chú rể, người không thuộc giới giải trí, lễ cưới được tổ chức kín đáo và riêng tư.

Minh tinh lần đầu chia sẻ tin chuẩn bị cưới với người hâm mộ vào tháng 4 thông qua bức thư viết tay trên trang mạng xã hội. Vì lúc đó cô chưa công bố chuyện yêu đương nên nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền rằng cô có thai trước khi kết hôn hoặc chồng sắp cưới của cô là một bác sĩ da liễu trẻ tuổi.

Đại diện của Moon Chae-won kiên quyết phủ nhận tất cả những tin đồn này. Trước lễ cưới, cô dâu đã tung ra những bức ảnh cưới tuyệt đẹp thu hút sự chú ý của công chúng. Cô trông thanh lịch và thuần khiết trong đầm cưới trắng.

Vẻ đẹp của cô dâu

Moon Chae-won đã tham gia nhiều phim

Moon Chae-won ra mắt năm 2007 và nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng trong các bộ phim truyền hình ăn khách: "Họa sĩ gió", "Người thừa kế sáng giá", "Chàng trai tốt bụng", "Thiên thần áo trắng"…

Cô dự định tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn.